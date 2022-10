Carlota: nervios y emoción en su regreso a la televisión

Este viernes Carlota Corredera hacía un calentamiento e 'Sálvame Deluxe' al que acudió a hablar de su regreso a la televisión antes de su 'gran día'. Este sábado, por fin, ha llegado el momento tan esperado de enfrentarse a la adrenalina que supone volver al directo después de seis meses alejada de los platós y con la incertidumbre de no saber si lo iba a hacer o no. La periodista estrenaba nuevo programa, un formato muy esperado para la cadena y con el que intenta remontar las bajas audiencias de los últimos meses. '¿Quién es mi padre?', un programa que pretende llegar a las corazones de los telespectadores a través de la búsqueda de los padres famosos de jóvenes desconocidos que buscan su verdad.

Carlota Corredera hacía su entrada triunfal en el plató con una mezcla de nervios y emoción. Un vestido negro de piel y una coleta baja han sido el look elegido por la periodista a la hora de enfrentarse a este nuevo reto profesional.

La gallega era ovacionada por un público muy entregado que la aplaudía a su llegada. El primer programa a girado en torno a Javier Santos y Julio Iglesias. El joven llega reclamando la paternidad del famoso cantante desde que tiene 13 años, algo que él siempre ha rechazado.

Aunque antes de emitirse el documental que repasa esa lucha por saber quién es su padre. Carlota ha presentado a los colaboradores del programa entre los que se encuentran, Rosa Villacastín, Kiko Matamoros o Terelu Campos. Además de la psicóloga Ana Villarubia, a la que conocemos de otras programas como 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Rosa Villacastín: “Tú eres un machista”



Kiko Matamoros: “Yo creo que el discurso más machista de esta noche lo has iniciado tú” #QuiénEsMiPadre 🔍 pic.twitter.com/jDsiGcgKWT — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) October 8, 2022

Después de presentador a dos de sus tres protagonistas: Javier Santos y María Edite, madre del joven se ha emitido el documental de forma íntegra. En la segunda parte, Carlota Corredera ha entrevistado al supuesto hijo de Julio Iglesias y después ha habido un debate con los colaboradores.

La dura infancia de Javier Santos



La infancia de Javier Santos fue dura. Cuando su madre contó públicamente en una revista su versión sobre la paternidad de su hijo, comenzó un auténtico infierno para él. Ya no sería nunca más un niño anónimo que acudía feliz al colegio, a partir de ese momento se convertiría en el niño señalado por ser hijo de una mujer que mentía públicamente sobre el gran cantante de fama internacional Julio Iglesias

. Javier recuerda con tremendo dolor que los niños que hasta aquel momento habían sido sus amigos comenzaron a tratarle de manera diferente. Durante años Javier y su madre, María Edite, pelearon por demostrar pública y judicialmente que su versión era la verdadera, una lucha que continúa hasta el día de hoy.

Para la bailarina tampoco fue nada fácil, cuenta que cuando se enteró del embarazo su mundo se derrumbó. Después vivió sola tanto el parto de su hijo como la salida del hospital, algo que recuerda con mucha tristeza.

