Iñigo Onieva se ha convertido en el hombre más buscado de España. Su ruptura con Tamara Falcó tras su deslealtad ha hecho que todas las miradas se centren en él. Sin embargo, él ha decidido mantenerse alejado de todos los focos. En estas dos semanas no hemos visto nada más que sus pertenencias abandonando el piso que compartía con la marquesa de Griñón en un camión de mudanzas. La última noticia que tuvimos de Iñigo Onieva fue el comunicado que emitió el domingo 24 de septiembre en el que reconocía su error y pedía perdón públicamente a Tamara Falcó.

Durante estas dos semanas se ha especulado mucho con el posible paradero del diseñador de coches. Mientras algunos lo han situado en casa de su madre en La Moraleja, otras informaciones señalaban que el joven se podría haber refugiado en casa de un amigo en Sotogrande. Sin embargo, parece que la que la más ha molestado al diseñador de coches y la razón que ha hecho que Iñigo Onieva rompa su silencio es la supuesta fiesta en la que habría celebrado su soltería. Tal y como se rumoreaba Iñigo habría reunido con sus amigos con motivo de “despedida de casado” en una conocida discoteca de la capital.

Algo totalmente alejado de la realidad. Según se puede leer en el comunicado enviado por los abogados de Iñigo al colaborador de ‘Fiesta’ Saúl Ortiz. El joven no habría celebrado ninguna fiesta ni hablar acudido a ninguna discoteca: "Ha permanecido en su lugar de residencia actual acompañado de su entorno más cercano.". El joven vuelve a pedir respeto y confiesa estar atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

De momento, tanto Tamara Falcó como él siguen manteniendo sus fotografías juntos en redes sociales, algo que podría haber generado alguna esperanza en el diseñador de coches. ¿Seguirá en pie con su idea de reconquistar a la marquesa de Griñón? Ella por su parte ha cerrado totalmente las puertas a una posible reconciliación con su exprometido, dejando claro que no es la persona que quiere a su lado.

