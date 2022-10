Íñigo González, de 'Gran Hermano 1', ha sufrido un infarto y se encuentra ingresado en la UCI de un hospital de Sevilla. El que fuera concursante de la primera edición del reality de convivencia ha utilizado sus redes sociales para contar el grave problema de salud que acaba de padecer y que ha preocupado a su familia y amigos. "Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos del Hospital Virgen Macarena se han portado de escándalo me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente. Tenía obstruida esa arteria y eso ha provocado el infarto de esta mañana. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor. Estoy en la UCI de este maravilloso hospital. Estoy cómodo y muy bien tratado. Las enfermeras me preguntan por cómo fue la experiencia en @ghoficial y dicen que tengo mucho sentido del humor. Creo que he vuelto a nacer" escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen de su ingreso.

Íñigo González, todavía con el susto en el cuerpo, agradece las muestras de cariño que ha recibido, y lanza un mensaje optimista. "Millones de gracias a todos los que estáis pendientes. #hospital #macarena #salud #health #uci #infarto #heartache #brokenheart. Se que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no preocuparse por nada. Se me saltaron un poco las lágrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto. #life #vitta #vida", escribió.

Íñigo González, que en la actualidad es profesor en Andalucía, recuerda con cariño su etapa en la televisión ya que no solo participó en 'GH 1' sino que también pasó por 'GH VIP: El Desafío' e hizo sus pinitos como reportero. No es la primera vez que el corazón del ex concursante le da un susto ya que, el pasado 1 de octubre, él mismo desveló que había sufrido un dolor en el pecho por el que acabó en el hospital y estaba pendiente de hacerse más pruebas. Solo una semana después, Íñigo ha sufrido un infarto del que ya se recupera en el hospital. ¡Ánimo!

Fernando Roi _ HF