Laura Ponte ya ha salido del hospital tras su reciente operación de la vista, y no ha dudado en dar sus primeras declaraciones. "No he parado de dormir. Ha ido todo genial", expresaba feliz la modelo y diseñadora a los medios durante su salida del Hospital de la Paz en Madrid. La ex nuera de Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, comunicó en su Instagram que se sometería a un trasplante de córnea el sábado 8 de octubre, una operación que llevaba varios meses esperando. El motivo de esta intervención se debe a una perforación que sufrió en el ojo izquierdo, por la cual tuvo que ser operada de urgencia este verano y le ocasionó una pérdida de visión. De esta forma, Laura entra a quirófano por segunda vez.

Preguntada por cómo iba a ser la actual recuperación a la que se enfrenta, la modelo afirmaba que sería en casa con "muchas gotitas y mucha tranquilidad". Además, ha desvelado cuándo sería su siguiente revisión y elogia el papel de los médicos. "Todo el mundo es encantador", ha señalado refiriéndose a los médicos que han participado en su operación y posterior cura.

Asimismo, Laura mostró en redes el estado de su ojo debido al incidente. "No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe... hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien", explicaba en el mes de agosto.

Instagram

Debido a este trasplante de córnea, Laura Ponte podrá intentar recuperar la visión que habría perdido. Aún así, la ex mujer de Luis Beltrán Gómez Acebo no es la única conocida que habría perdido este sentido, famosos como el cantante Leiva o Ibai Llanos también han relatado cómo es tener problemas de salud debido a la visión.