Este lunes 10 de octubre dos rosas volvían a ponerse delante de las cámaras. En primer lugar, Ana Rosa Quintana volvía a su programa tras batallar durante 11 meses un cáncer de mama. La presentadora ha estado muy nerviosa desde que se anunció su estreno pero poco a poco ha ido cogiendo confianza. Otra persona que volvía a un plató de televisión era Rosa Benito. La llegada de Rosa coincidía con la de Quintana y, a la vez, con la ansiada entrevista de Ortega Cano. Desde que Sonsoles Ónega fichase por 'Atresmedia', la colaboradora se encontraba en 'stand by' y todas las polémicas que tenían que ver con ella o con el resto de su familia, las contestaba vía redes sociales.

Ahora ya en el plató del 'Fresh', Rosa Benito ha hablado libremente de todo lo que ha ocurrido mientras se ausentaba de la pantalla. En primer lugar ha querido felicitar a Ana Rosa Quintana en su vuelta y era mucha la emoción que sentía al ver a la presentadora: "He llorado de alegría al verla tan positiva, dándole un mensaje tan bonito a la gente porque hoy habrá muchas personas que habrán recibido el mismo mensaje que ella recibió hace 11 meses. La gente que esta pasando un momento tan difícil, ver a alguien que tiene voz, tan positiva y fuerte...", decía.

Telecinco

Rosa también ha querido dar su sincera opinión sobre la entrevista del día. Ortega Cano se sentaba en el plató con Ana Rosa y aclaraba su situación con Ana María Aldón. "Yo sigo enamorado de mi mujer pero mi mujer ya no me quiere (...) Mira, te prometo, todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña. Te mando mi cariño. Vamos a juntarnos y querernos", decía el ex torero dejando atónita a la presentadora. ¿Qué opina de estas palabras Rosa Benito?

"Ha metido un poco la pata. Lo quiere decir de la manera taurina pero no lo dice bien. Él mismo se va a dar cuenta de que no está bien. Primero tendría que arreglar las cosas con su mujer, porque el mismo reconoce que Ana María no le quiere. A lo mejor ha parado los pies a su familia en la intimidad", decía la colaboradora sobre su excuñado.