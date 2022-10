La supuesta relación de Olga Moreno y su representante Agustín Etienne, parece que va viento en popa. Según cuentan gente cercana a la pareja, ambos están viviendo su relación con tranquilidad y a la vez con muchísima ilusión. Parece que después de la época tan turbia que pasaba la sevillana con respecto a la separación con Antonio David, todo lo que ha contado Rocío Carrasco en su serie documental más otras polémicas relacionadas con la hijos de su ex pareja, se podría decir que la ex ganadora de 'Supervivientes' está en su mejor momento. ¡Eso sí! No todo es de color de rosa.

Agustín Etienne es representante de muchas estrellas de la televisión y entre esos rostros conocidos se encontraban también los nombre de Antonio David Flores y Rocío Flores. La relación con ellos dos era buenísima pero parece haber cambiado. Padre e hija habrían cambiado de representante, ya que no aparece en la página web de la agencia de Agustín Etienne. La que sí sigue estando en la plataforma en su chica, Olga Moreno. También se ha podido conocer que en las redes se han dejado de seguir, ¿qué está pasando?

Gtres

"Os voy a pedir que me saquéis de este tema por completo, no tengo absolutamente nada que ver", decía Rocío Flores cuando era preguntada por la prensa. ¿Habrá tensión por el inicio de esta nueva relación? También se ha podido mostrar que la sevillana celebraba hace pocos días su cumpleaños y Rocío Flores no la felicitaba.