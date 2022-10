Dulce ha vuelto al Polígrafo en el Deluxe. La que fuera niñera de Isa Pantoja, a la que sigue considerando "mi niña", se ha sentado en el polígrafo de Concha para someterse a una batería de preguntas en las que ha tenido para toda la familia Pantoja: desde Anabel hasta Kiko Rivera pasando por Irene Rosales y la propia Isabel Pantoja.

El polígrafo ya comenzaba fuerte confesando Dulce que Isabel Pantoja aún guarda en Cantora varias cosas de su propiedad que se niega a devolverle. Entre las pertenencias que aún se mantienen en la finca hasta ahora propiedad de Isabel Pantoja, hay algunos enseres personales como ropa o fotografías: "Ella sabe que todo eso era mío, incluso se abrió todas las maletas que tenía yo y se utilizaron. Todavía estoy esperando a que me lo devuelva; una parte se llevó de mala manera a un club de fans".

Telecinco

Además, Dulce arrojaba una gran bomba durante la entrevista asegurando que "sé de alguien que se metía en los armarios para vigilar en Cantora". Un comentario que dejaba ahí sin querer ahondar aunque Rafa Mora, que ha estado en la finca en varias ocasiones, aseguraba que, aunque no lo había visto, sí que "me he encontrado observado". "Creo que cuando íbamos con Kiko, había gente que desconfiaba de nosotros y nos observaban; no veías que te observaban pero sí te notabas espiado".

Sobre Irene Rosales ha negado que ella sea "la mano que mece la cuna" puesto que "Kiko con su hermana lleva así toda la vida, incluso sin estar con Irene, aunque sí te digo que en este aspecto sí le doy la razón en una frase de Isabel Pantoja 'es un lobo con piel de cordero'". Además, Dulce ha criticado a Kiko acusando que él solo quiso acercarse a su hija

Telecinco

Por su parte, Dulce se ha explayado respondiendo cómo es su relación con Anabel Pantoja: "No odio porque no odio a nadie, pero no tengo relación con ella, ni me interesa ni me importa. Se ha portado muy mal conmigo". No obstante, recordaba que la relación se rompió después de que, tras criticarla duramente, Anabel rechazara la tarta de cumpleaños que le llevó a Mediaset "eso era una broma que preparó el programa, pero eso no le daba derecho a ella a decir lo que dijo de mi", añadiendo "que yo había hecho llorar a su madre; y quien ha hecho llorar a su madre, ha sido Anabel por elegir a la familia paterna". Incluso, Dulce lanzaba una pulla a la joven asegurando que "Anabel fue infiel a su novio Juanlu y para que no saliera se hizo un poli y un Deluxe".