Desde el pasado mes de abril, Isabel Pantoja ha luchado por la venta de Cantora tras haber confesado, según Antonio Rosi, que "la casa se la cae encima" tras la muerte de su madre Doña Ana. El que se había convertido en el refugio de la cantante estos meses, ya no será más de su propiedad, según han avanzado en 'Viva la vida', donde han accedido a los detalles de las negociaciones para la venta de la finca que, aseguran, están muy avanzadas puesto que ya se encuentra firmado un contrato de arras, algo que invita a pensar que, esta vez sí, se va a llevar a cabo la venta. Y es que cabe recordar que no es la primera vez que se pone en venta sino que hace tan solo unos meses ya lo estuvo aunque la cantante encontró una forma de no tener que venderla.

Agencias

Según ha sabido el programa, Isabel Pantoja y Kiko Rivera se han puesto de acuerdo finalmente con la venta de la finca de Cantora habiendo firmado ya un contrato de arras a la espera tan solo de la firma final. No ha sido un proceso fácil y es que madre e hijo han tenido que negociar con el futuro comprador, y el DJ podría haber puesto, según la información del programa, muchas trabas durante la negociación, que está supervisada por la propia Isabel Pantoja.

Aunque la venta aún no se ha efectuado, todo parece indicar que esta vez es la definitiva, y es que no es el único inmueble que se ha vendido por parte de Isabel Pantoja en las últimas semanas. El programa también ha hablado de que un empresario ha comprado la parte del ático de Fuengirola que le corresponde a la cantante y la ha puesto a la venta tal y como la dejó la tonadillera la última vez que la pisó. Una inversión de la que espera sacar bastante rentabilidad.

Estas ventas podrían ser la solución de las deudas de Isabel Pantoja, las cuales ha tenido que empezar a pagar a principios de este mes con la rentabilidad de sus conciertos, de los cuales está disfrutando en Latinoamérica.

