Todo el mundo tiene un límite, y parece ser que Anabel Pantoja ha llegado al suyo. La sobrina de Isabel Pantoja ha estallado en sus redes sociales contra sus haters, ¿el motivo? las críticas recibidas por realizarse diferentes retoques estéticos en la cara. Todo comenzaba cuando la influencer publicaba en su perfil de Instagram un selfie recién salida de la ducha, con la cara lavada y con una toalla en la cabeza poniendo diversos hastags: "#nofiltros", "#nomaquillaje", "#yomisma", y "#realismo", entre otros. Unas etiquetas que no han sido bien recibidas entre sus seguidores, ya que no han tardado en reaccionar y comentar en la publicación de la ex concursante de 'Supervivientes'.

"Claro, sin maquillaje ahora que te has pinchado la cara" o "Yo no sé ni pintarme, tengo casi 52 años y nunca me he hecho nada en la cara. Tengo muchísima mejor cara que esta chica con 36 y encima no me he pinchado ni botox, ni nada" son algunas de las joyitas que han escrito los haters de la ex mujer de Omar Sánchez en los comentarios de la imagen.

Instagram

Estas palabras no han gustado nada a la prima de Kiko Rivera, que ha saltado en sus historias de Instagram para responder a estos comentarios. La influencer resubía su post y confesaba que se había pinchado botox: "Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben pasar ciertas líneas e insultar como se hace", sentenciaba.

Además, la que se sentó la semana pasada en 'Viernes Deluxe' ha asegurado que "vamos a acabar mal" puesto que cuando se hacen este tipo de comentarios la gente no es consciente del daño que pueden llegar a causar. "Después hablamos de salud mental y de protegernos", añadía. Asimismo, destacaba que la gran mayoría de comentarios que tiene en la foto proceden de mujeres.

¿Qué os parece la respuesta de Anabel Pantoja? Recordemos que ya en múltiples ocasiones ha hablado de sus retoques estéticos, incluso llegó a realizarse uno antes de su boda con Omar Sánchez. Aún así, estas críticas no han sido motivo para que Anabel Pantoja no continúe disfrutando de su viaje con su nuevo novio Julen Pereira, al que conoció en 'Supervivientes', por Egipto.

Instagram