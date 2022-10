Cristina Cifuentes abre su corazón para DIEZ MINUTOS y ofrece su entrevista más sincera a la vez que posa con las mejores tendencias de moda de la temporada. Es la pequeña de una familia numerosa y dice que era un poco la mimada. Desde muy pronto tuvo la vocación de servicio público y, por eso, se volcó en el mundo de la política, donde llegó a ser Delegada del Gobierno y Presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora su vida es totalmente diferente. Es abogada y comentarista de televisión. Y, sobre todo, está dedicada a su familia, la que formó hace 34 años junto a Francisco Javier Aguilar, con quien tiene dos hijos, Cristina y Javier. Reconoce que no va a 'Supervivientes' porque después de todo lo que ha vivido ya se considera una auténtica superviviente.

Cristina Cifuentes explica por qué todavía no ha escrito sus memorias. "Tengo dos ofrecimientos de dos editoriales, pero creo que todavía soy muy joven y tengo una vida por delante para escribir mis memorias. Es verdad que yo no quiero contar determinadas cosas" y añade que no tiene precio. "Para nada. Si lo tuviera, ya se hubiera visto a estas alturas de la película. Pero no es una cuestión de precios. En la vida hay que seguir hacia adelante siempre y hay que aprovecharla en positivo. Tienes que saber soltar lastre, por muy mal que lo hayas pasado. Yo así lo decidí, y eso supone que es innecesario contar determinadas cosas".

Después del daño que te han hecho…

Yo no soy rencorosa ni vengativa. Prefiero quedarme con lo bueno de mi época de la política, que fue larga, fructífera y positiva.

¿Te han pedido perdón?

Alguna persona, sí. Y he perdonado incluso a los que no me han pedido perdón, porque si no lo haces te quedas anclado en la vida.

"Ahora tengo más amigos de verdad que cuando estaba en política"

¿Sigues teniendo amigos en la política?

Sí, yo hice muchos amigos cuando estaba en política. Es verdad que hay muchas relaciones que son interesadas. A mí me interesa la gente que siempre ha estado, sobre todo en los peores momentos. Ahora tengo más amigos de verdad que cuando estaba en política.

¿Volverías a la política?

¡No! Me lo han ofrecido, precisamente ser candidata a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos. No volvería porque hay muy mala gente.

¿Te arrepientes de haber sido política?

No, porque me quedo con lo bueno, que fue mucho.

"Por la política renuncié a todo"

¿Renunciaste a cosas personales?

Renuncié a todo: a una parte personal, a perderme una parte de la educación de mis hijos, a mi ocio, a tener una vida fuera del trabajo. Cuando estaba en política no tenía ni sábados ni vacaciones. Pero lo hacía voluntariamente porque tenía vocación de servicio.

¿Cómo has conseguido que tus hijos no te lo echen en cara?

Nunca lo hicieron, entendían que estaba haciendo lo que debía, que no era un trabajo, que era vocación de servicio, y el tiempo libre se lo dedique a ellos al cien por cien.

¿Tenéis fotos de verano en la playa?

Tenemos, yo, en particular, muy pocas porque casi siempre las hacía yo. (Risas) Además, he tenido la suerte de tener un marido que ha sabido suplirme y ocupar mis ausencias.

¿Tampoco te ha echado nada en cara?

En estos 34 años siempre me ha apoyado incondicionalmente.

¿Y cómo ha sabido estar en un segundo plano?

Él me conoció ya estando en política.

"Creo que he sido una buena madre"

¿Les has tenido que pedir perdón?

No, porque tampoco me lo han exigido. Yo lo he hecho como mejor he sabido como madre, y creo que he sido una buena madre. Así me lo dicen.

¿Quieres ser abuela?

Estoy deseándolo. Mi hija, que tiene 32 años, y se va a casar este año, espero que me haga abuela.

Tu vida ha dado un giro.

Sí, yo siempre digo que he tenido tres vidas. La primera fue hasta mi accidente de tráfico, en 2013, siendo Delegada del Gobierno. Mi vida se rompió y volví a nacer viendo la vida con otros ojos. Mi segunda vida duró hasta que dejé la política de una manera tan injusta, porque fue terrible en todos los sentidos. Yo viví un 'escrache' mediático continuado.

¿Necesitaste ayuda psicológica?

No, porque soy más fuerte de lo normal. Y también por el accidente, gracias al sufrimiento y al dolor pude soportar lo que me vino después. Pero es importante recibir ayuda y pedirla, yo no la necesité.

¿Qué se lleva mejor, el dolor físico o el psicológico?

El dolor del alma es mucho peor, porque cuando te duele el alma, te duele el cuerpo también.

¿Tienes miedo a la muerte?

Le perdí el miedo a la muerte. Yo vi la muerte cerca, y di un paso más, porque me preparé para ello. El sufrimiento era tan grande, que no quería luchar más. Pero, yo salí de allí viendo la vida de otra manera.

Y ahora, ¿en qué momento de la vida estás?

Después de pasar un calvario he recuperado mi vida, porque la había perdido por voluntad propia. Ahora tengo una vida y la estoy disfrutando. Me considero una persona afortunada y feliz.

"En televisión me siento cómoda y me divierte"

¿La televisión te divierte?

Mucho. Es un medio donde me siento cómoda y me divierte. Yo voy como comentarista política y tengo la libertad de dar mi opinión, porque no tengo militancia política.

Te veo presentando un programa.

Todo puede pasar en la vida. Eso lo he aprendido.

No planificas la vida, ¿cómo te ves dentro de diez años?

No quiero pensar en ello, porque he aprendido que no tiene sentido.

Antes no tenías vida, ¿qué has descubierto ahora en esta nueva etapa?

Además de dedicar tiempo a mi familia, amigos y tener una vida social, para mi es fundamental mi rutina de paseos por Madrid.

"Jamás me vi como Presidenta del Gobierno"

Con todo lo que se ha vivido en España y estamos viviendo, ¿te alegras de no estar en la piel de Isabel Díaz Ayuso?

Me alegro de no estar en política, porque me siento liberada. Es muy complicado lo que le ha tocado gestionar, y lo está haciendo muy bien. Yo a Isabel la quiero mucho y siempre hemos tenido una relación estrecha.

¿Te viste como Presidenta del Gobierno?

Jamás me vi en ese papel, y creo que me perjudicó enormemente que algunos me vieran como futura presidenta del gobierno, porque eso disparó todas las alarmas y me convirtió en un objetivo.

