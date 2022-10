Lidia Torrent y Jaime Astrain tienen un nuevo motivo para sonreír estos días, y es que, tras haberse convertido en padres de su primera hija, la pequeña Elsa, ahora por fin han podido volver a casa al haber recibido el alta médica. Ambos con gafas de sol y looks cómodos se desplazaban hasta la zona de Ciudad Lineal (Madrid) donde residen, cargados con todos los bártulos y maletas que les hicieron falta para pasar los días post-parto en la clínica (él), y con la niña en brazos (ella), han regresado a su hogar.

Los dos han agradecido los mensajes de felicitación a los reporteros que les esperaban, que conseguían las primeras imágenes de la pareja tras haberse convertido en padres. El pasado día 17 era Jaime el que quería compartir la primera foto de las tres manos de la familia entrelazadas, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido verles con la pequeña en brazos.

Gtres

Gtres

Gtres

El embarazo de Lidia le ha traído tantos momentos complicados como muy alegres. A pesar de que hemos visto a la pareja de lo más enamorada disfrutando del embarazo este verano en lugares como Cádiz o en Ibiza, no era oro todo lo que relucía: Lidia desvelaba hace unos meses que sufría ciática, y además denunció públicamente haberse quedado sin un trabajo de modelo por estar embarazada. A pesar de todo, el proceso ha merecido la pena, porque por fin tienen en brazos a su deseada pequeña, con la que esperamos que nos pongan al día a través de sus redes sociales para ver cómo se desenvuelven en su faceta como padres primerizos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.