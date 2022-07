Lidia Torrent, que en unos meses estrenará maternidad, ha vivido en sus carnes el machismo más rampante estos días. La presentadora ha decidido armarse de valor para contar una fea experiencia que le ha dejado el cuerpo destemplado, y que nos lo ha dejado a los demás igual cuando nos hemos enterado: una empresa, con la que tenía apalabrado un trabajo, ha decidido darle de lado por estar embarazada. Así de tajante ha sido la hija de Elsa Anka, que no ha querido dar nombres, pero que sí ha querido denunciar la situación.

"El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada. Y digo esto porque desafortunadamente en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí", ha escrito en un post de Instagram. Quizá te interese conocer todos los detalles de cómo es el embarazo mes a mes o las mejores ideas para anunciar un embarazo a familiares y amigos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de lo denunciable de la situación, Lidia ha preferido pasar página con esta mala experiencia y no despotricar demasiado, y ha optado por dar las gracias a otras empresas que sí le han apoyado dándole trabajo esté o no esté esperando un bebé: "Quería que constase este ‘gracias’ a las empresas que, contando con nosotras, nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal". Sus 'followers' ya le han enviado todo el ánimo ante esta penosa situación que le ha tocado vivir.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que Lidia no está teniendo ningún problema con su embarazo, en el que espera una niña que llamará Elsa -como su madre-, y podría trabajar perfectamente porque, tal y como ha desvelado, está teniendo un proceso gestacional "bueno". De hecho, la hemos podido ver recientemente disfrutar de unas vacaciones en Cádiz y de otros días de descanso en Ibiza y Formentera, en ambas con su chico, el sexy ex futbolista Jaime Astrain, que forma parte de la lista de futbolistas más guapos de España.

La pareja no ha tenido ningún inconveniente en hablar abiertamente de su embarazo, y nos han contado cómo lo están viviendo en varias ocasiones. Tampoco ha faltado la futura y orgullosa abuela materna, Elsa Anka, que también ha querido revelar cómo se enfrenta a esta nueva etapa en la que tendrá su primer nieto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io