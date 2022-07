Son muchas las famosas que están embarazadas este verano. Lidia Torrent es una de ellas y tanto ella como su novio, Jaime Astrain, están ansiosos por tener a su primera hija en común que se llamará Elsa, igual que la madre de la modelo, en brazos. Hasta ahora ha ido todo de maravilla y hemos podido disfrutar de unos instantáneas veraniegas de la pareja en dónde la barriguita de Lidia Torrent va creciendo cada día. El embarazo es una etapa para los padres de lo más dulce, aunque existen problemas durante la gestación para la madre. La hija de Elsa Anka ha querido contar a través de sus redes sociales lo mal que lo está pasando debido a un problema de salud. Descubre los 250 nombres de niña tan bonitos como poco comunes

La presentadora confesaba mediante 'stories' que sufre ciática, una dolencia muy común en las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz. La joven suele ser muy positiva pero hay que reconocer que todo no es de color de rosa. La ciática, aunque sea un problema bastante habitual de las embarazadas, debe de molestarle bastante, ya que enseñaba la medicación que le habían mandado los médicos.

Estas últimas semanas del embarazo se le están haciendo cuesta arriba a la modelo y ahora lo que necesita es descansar y hacer uso de una crema para paliar los dolores y las inflamaciones.

Hace pocos días podíamos ver a la parejita disfrutar de sus vacaciones en Ibiza y Formentera. También reveló hace tan solo una semana los problemas profesionales que ha tenido desde que se embarazó. "El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada. Y digo esto porque desafortunadamente en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí", escribía en un post de Instagram.

