Gloria Camila fue la séptima expulsada de Pesadilla en el paraíso y como tal acudió al plató para poder analizar su concurso y conocer la actualidad que rodeaba a su familia, noticias que han terminado superándola. El ya anunciado divorcio de Ana María Aldón y José Ortega Cano generaba un gran número de especulaciones durante su estancia en el concurso mientras que el docurreality de Rocío Carrasco continuaba su emisión con acusaciones hacia el ex torero. Además, Kiko Jiménez realizaba de nuevo declaraciones sobre su relación. Un cocktail que su salud mental no ha aguantado y por el que ha decidido apartarse del foco mediático durante una temporada mientras se recupera, algo que hace que ya no haya vuelto a pisar el plató del reality, siendo la ausencia más comentada de la anterior gala, y de la de este domingo.

Telecinco

A pesar de su ausencia, Nagore Robles hacía alusión a Gloria en directo durante una de sus intervenciones sobre el concurso, y el presentador le ha recordado "que se está recuperando" de su situación actual. Recordando esta situación, Nagore ha lanzando unas palabras de cariño a la concursante contra la que se enfrentaba en directo en su primer debate: "Que se recupere, vuelva a la televisión lo antes posible, a este su programa". "Subrayo sus palabras", ha dicho Sobera. Pipi Estrada también ha querido unirse a este mensaje para su compañera en la granja: "Le mandamos un beso muy grande". Al igual que Mónica Hoyos: "La echamos de menos, me encantaría que estuviera aquí".