Gloria Camila ha sido la séptima expulsada de Pesadilla en el paraíso. La joven ha salido de la la granja de Cádiz hace apenas una semana, siendo la primera expulsada por la audiencia. Hoy ha acudido al plató del programa para enfrentarse a la actualidad que se ha generado a su alrededor durante su estancia en el Paraíso, así como el posible divorcio de su padre y Ana María Aldón, y las últimas declaraciones de Rocío Carrasco. Pero si en algo se ha mojado ha sido en el balance de su concurso, donde ha dicho habérselo pasado muy bien "montando a caballo, cuidando de los animales y con los compañeros". Una estancia que, a pesar de todo, prefiere dejar atrás viendo los problemas que tiene fuera. "Después de ver todo lo que ha ido pasando, me apetece estar aquí antes que en la granja", confesaba en el plató.

Telecinco

Y es que, además de las polémicas y problemas que tiene fuera, la joven ha tenido muchos enfrentamientos dentro, sobre todo contra Israel y Marco Ferri, a quienes ha pedido respeto hacia ella en multitud de ocasiones, llegando a calificarles de "asquerosos", "mal educados" y "malas personas". Una contradicción de la que ella misma se ha dado cuenta al ver los vídeos de su concurso: "pido perdón públicamente porque soy la primera que pide respeto y a mi me han podido las palabras y ha hecho que muchas veces se me pierdan las formas". "Yo he perdido los papeles, me he pasado muchas veces que he faltado al respeto a mis compañeros y lo siento".

Así, Nagore criticaba que "continuamente has provocado a Marco, un tío super educado, y has ido detrás para que perdiera los papeles y vas a ir dando lecciones de educación, ¿a quién?". Algo que Gloria contestaba rápidamente: "Marco me ha faltado al respeto diciéndome que soy vaga, que no hago nada... cuando sus amigos no se mueven". "Eso a lo mejor no es perderte el respeto sino hacer como capataz lo que tiene que hacer".

Telecinco

Acto seguido, tenía un enfrentamiento directo con Israel quien aún permanece en la granja, quien le echaba en cara haber ido en contra suya metiéndose con su físico, algo que Gloria negaba. "Desde que entramos en el reality siempre me has caído bien pero a partir de la segunda semana empezaste a atacarme", aseguraba el vidente; "el primero que me dice que si estoy acostumbrada a tener criados, eres tú", contestaba Gloria.

Lo cierto es que Israel continúa siendo el concursante más polémico dentro de la granja, teniendo como aliados a Marco Ferri y Daniela, un trío que está cada vez más separado del resto de concursantes: Omar Sánchez, Lucía Dominguín, Dani G y Patricia Steisy, mientras Juan Alfonso y Víctor Janeiro se muestran aún en medio. Una separación que cambiará la próxima semana cuando cuatro nuevos granjeros entren al concurso.