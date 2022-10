Gloria Camila ha roto su silencio sobre su vida. Después de enfrentarse a Pipi Estrada por mencionarle a sus familiares, la hija de José Ortega Cano se ha desecho del miedo a hablar de sus intimidades hablando abiertamente de su vida con su ex, Kiko Jiménez. Si ya sacó del cajón su relación confesando que había sido una relación muy tóxica, Gloria ha revelado uno de los episodios más complicados además de recordar cuál fue el motivo de su ruptura y cómo lo pasó después.

Las dotes adivinatorias de Israel hacían que revelara el episodio más fuerte de su relación con Kiko Jiménez. Y es que el adivino ha aprovechado un momento con Steisy, Gloria y Dani G para lanzar una pregunta al aire de la que ya sabía previamente la respuesta puesto que ya había avanzado que "tengo una bomba de ella que si la digo va a reventar todo".

Así mientras estaban tumbados tranquilamente, Israel preguntaba: "¿quién de las dos ha sufrido un aborto?", a lo que Gloria no dudaba en levantar la mano. "Después de una feria de Sevilla no me vino la regla y me dio positivo", ha explicado Gloria Camila, quien confesaba haber sufrido un aborto aunque no daba más detalles, algo que no le ha gustado a su primo desde el plató.



Además, Gloria continuaba cuando le tocaba dar vueltas al molino junto a Omar Sánchez. Allí, los dos empezaron a confesar sus secretos más mediáticos. Pero esto no ha sido todo. Mientras El Negro hablaba de cómo había sido el final de la relación con Anabel Pantoja, Gloria desempolvaba la relación con Kiko Jiménez. "Conozco a Kiko con quien me voy a los 7 meses de empezar a vivir juntos en Sevilla. Pero al año empieza Sofía Suescun a trabajar, empieza el declive", revelaba.

"Empezaba a decirme que si era una celosa, que si me inventaba cosas, que estaba loca...", explicaba Gloria Camila quien recordaba que una semana y media después de haber cumplido los cuatro años de relación, Kiko rompía con ella. Tras ello, en la entrevista en un Deluxe Kiko confirmó que la relación comenzó por interés: "dijo que se acercó a mi porque era famosa". Una revelación que la rompió por dentro.

"Ese verano era una muerta andante: estoy por estar. Por fuera decía estar bien pero estaba fatal y me volví muy fría, muy distante, muy desconfiada. Al principio me culpaba a mi", revelaba. "Fue año y medio escuchando todos los días a alguien nuevo hablando de mi relación y a la misma persona pero hablando mal y pensaba 'que esto no se va a acabar'".

Fuera, Nagore ha roto una lanza en favor a Kiko Jiménez, quien estuvo de testigo de la relación en 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "es verdad que Kiko ha hecho cosas mal pero que cuando empezaba Kiko con Sofía, llevaba una cornamenta de cuidado", refrescaba Nagore Robles confesando que "Kiko podría contar muchísimo más".