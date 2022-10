Gloria Camila ha sido la única ex concursante ausente en el debate de Pesadilla en el paraíso. La hija de José Ortega Cano fue la séptima expulsada del concurso lo que hacía que este miércoles tuviera que formar parte de los sillones del plató del reality para unirse al resto de sus compañeros, tal y como hizo el mismo domingo en el que regresaba de Cádiz para darse un baño de realidad. Y es que, en su primer día en el plató después de la granja tuvo que enfrentarse a la actualidad de su padre y Ana María Aldón, valorar los nuevos episodios de la docuserie de Rocío Carrasco, contestar a las declaraciones de su ex Kiko Jiménez, y repasar su paso por el concurso por el cual pidió perdón en varias ocasiones tras comprobar que "se me fue la boca con pérdidas de respeto". Ahora, todo esto le ha pasado factura.

Telecinco

"Como podéis comprobar, Gloria Camila no está hoy en este plató", comenzaba el presentador Carlos Sobera nada más arrancar el programa y presentar a todos los colaboradores que habían acudido a la cita, "toda la actualidad que le esperaba fuera le ha sobrepasado, como es normal, y no se sentía con fuerzas para venir. Nosotros lo hemos respetado y no está".

Y es que, tanto Gloria como su padre se encuentran desbordados con todo lo que está sucediendo a su alrededor por lo que han acudido a terapia este mismo miércoles, después de que el ex torero haya tenido que acudir al hospital de emergencia, tras lo cual ha declarado que "me encuentro estupendo".