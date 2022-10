Isa Pantoja aclara por qué no ha podido ver ni hablar con su hermano, Kiko Rivera, tras su ingreso en el hospital. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus el pasado 20 de octubre por lo que ingresó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y su hermana ha confirmado que el viernes 21 de octubre acudió al centro hospitalario para interesarse por la salud del DJ. Este lunes 23 de octubre, Isa Pantoja acudió a su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa' y allí reveló que no había podido ver ni visitar a su hermano. "No he podido verle ni he podido hablar con él directamente, solo sé lo que me transmiten", decía antes de contar por qué su visita y la de su madre, Isabel Pantoja, no son bienvenidas en el hospital. "A mí me ha transmitido que las visitas nuestras a él le alteran mucho y es mejor no alterarle y que es mejor a que él salga y le veamos fuera", explicó y reveló si esta actitud le cuadraba con algo que haría su hermano. "Él es diferente a mí, yo si querría ver a mi familia porque no iba a entrar a hablar de problemas, me hubiera gustado abrazarle y me he preocupado por él y mi madre también", quiso dejar claro.

Isa Pantoja ha desvelado cómo se enteró del ictus de Kiko Rivera que utiliza sus redes para contar su evolución. "Pasa a las 3, a las 7.30 yo me levantó para llevar a mi hijo al colegio y a las 10 menos 10 me avisa un amigo mientras estoy en el gimnasio y se me cae el mundo, llamo a todo el mundo y, en un principio, me asusto porque no consigo hablar con nadie me da igual que haya sido más o menos grave pero me tiene que avisar" reconocía y relataba los momentos de angustia que vivió temiéndose lo peor.

Telecinco

"Yo hablo con Irene pero antes hablo con otra persona para que me confirme todo... Los amigos de mi hermano me llaman a mí y entiendo que Irene no esté para coger el teléfono a todo el mundo y ya con todo esto digo voy a ir para allá, para el hospital. Me entero de que hay visita a las 13 y a las 20 y entonces Kiko tiene una videollamada con mi madre y se altera y entonces Irene me dice a mí que lo mejor es que sea ella la persona que le vea. Entonces voy al hospital en otro horario sabiendo que no voy a verle para saber cómo sigue" y da detalles de la videollamada entre madre e hijo. "Yo creo que mi hermano se altera de la emoción, no creo que Irene nos lo diga porque quiere sino porque lo ha hablado con Kiko", añadió.

Gtres

Acompañada de Asraf Beno, Isa quiso conocer, de primera mano, cómo estaba Kiko a pesar de su distanciamiento y se presentó en el Virgen del Rocío el viernes 21 de octubre. "Al entrar al hospital hay un control y te identificas pero no puedes entrar y ahí me dan un poco de información pero no puedo pasar y la información se la dan a Irene, sabía que ella no estaba porque hasta las 20 ella no volvía pero ya me quedé más tranquila", aseguró. "Ahora que está en planta yo me preocupo por él y me dice Irene que no nos puede ver para que no le alteremos.. Yo voy para preguntar por mi hermano pero si nos dicen que no vayamos y vamos qué pasa si le pasa algo? Si nos están diciendo eso qué hacemos?", añadía. "No he pensado si ahora nos podríamos reconciliar pero no entiendo por qué se cuestiona que nosotras podamos ir, que a mí se me echen encima porque vaya a preguntar cómo está mi hermano. No me arrepiento de haber ido y lo hice porque lo sentí así". Isa ha revelado que María del Monte la llamó para interesarse por la salud de su hermano.

Gtres

Isa Pantoja está preocupada por su madre, Isabel Pantoja, que lo está pasando muy mal y que quiere visitar a su hijo. "Yo he hablado con mi madre, ella está siendo un apoyo para mí y yo para ella y estamos en contacto pero no voy a decir ni cómo ni cuándo se entera yo también tengo un hijo y es mi madre. Lo está pasando muy mal porque ella quiere ir y hay información por todos los lados... Además, ella ve que todo el mundo va y fotito por aquí y fotito por allá y le duele".