Después de 23 años juntas, María del Monte y la periodista Inmaculada Casal han dado un paso más en su relación. El domingo 23 de octubre, la pareja celebró su enlace en un céntrico hotel sevillano, a escasos metros de la Giralda, y en compañía de su familia y sus amigos más íntimos. La cantante y su novia contrajeron matrimonio civil el pasado mes de julio, pero todavía no habían podido festejar su 'Sí, quiero' con toda su gente.

La celebración empezó a mediodía y los invitados disfrutaron de una copiosa comida y de actuaciones musicales en directo. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, los diseñadores de moda Victorio y Lucchino, íntimos amigos de la pareja.

Tampoco se perdió la fiesta Toñi Moreno, que llegó acompañada por su hija Lola. A las 20:00 h, la presentadora abandonó la fiesta con su niña, pero antes habló ante las cámaras para contar lo precioso que había sido el día. "Yo me he emocionado. Quiero mucho a las dos y estoy en una edad de emocionarme todo el rato", confesó. La periodista otros detalles que podrás encontrar en el número de papel de Diez Minutos que ya está en los kioskos.

Según revelaron en Telecinco, quien no acudió a la celebración fue Antonio Tejado, sobrino de María, tras haberse distanciado de su tía en los últimos meses. Ahora la pareja estaría centrada en disfrutar al máximo de su luna de miel. Egipto habría sido el destino elegido.

Toda una vida juntas

Fue en junio de 2022 cuando María del Monte habló públicamente de su orientación sexual. Lo hizo en el pregón del Orgullo Gay de Sevilla, en un discurso de lo más sentido y aplaudido. "¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar. Nunca", confesó. Minutos después, Inmaculada Casal subía al escenario para fundirse en un abrazo con su novia. De hecho, hace tan sólo unos días, la cantante y la periodista posaban en la entrega de los premios Planeta.

De una boda a una pareja en crisis

Y mientras María del Monte e Inmacula Casal celebraban su amor, los rumores de crisis entre Eva González y Cayetano Rivera van en aumento. El matrimonio de la presentadora y el torero atraviesa una profunda crisis y lleva meses viviendo separado.

También encontrarás en nuestra revista las últimas noticias de Kiko Rivera, que se recupera en casa tras haber sufrido un ictus el pasado 20 de octubre. Y la reconciliación de Carmen Borrego con su nuera, Paola, tras emitirse los audios en los que la mujer de su hijo critica a Terelu Campos y Alejandra Rubio.

