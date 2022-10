Isabel Pantoja todavía no ha visitado a su hijo, Kiko Rivera, en el hospital e Irene Rosales explica el verdadero motivo. En la madrugada del pasado 21 de octubre, el DJ ingresó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus y, desde el momento de su ingreso, toda su familia ha estado muy pendiente de su salud. Su esposa, Irene Rosales, es la que no se ha separado de su lado y el músico ha agradecido su dedicación a través de un tierno mensaje en redes sociales. "Hoy quiero agradecer a mi mujer Irene que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más ya que el día 20 oct este que está aquí ha vuelto a nacer ❤️ la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla" escribía.

Kiko Rivera, que en sus primeras palabras tras sufrir el ictus reconoció haber sufrido el peor susto de su vida, ya ha recibido sus primeras visitas en el hospital como la de Anabel Pantoja. Su prima ya ha podido abrazarle y todavía no se ha visto a su madre, Isabel Pantoja, en el hospital. Madre e hijo, que estaban intentando recomponer su maltrecha relación, ya han tenido contacto telefónico pero, de momento, la cantante no ha ido al hospital e Irene Rosales, en una de sus entradas y salidas del centro hospitalario, ha explicado por qué Isabel Pantoja todavía no ha visitado a Kiko Rivera en el hospital. En el vídeo de la parte superior, Irene Rosales aclara el verdadero motivo. ¡Dale al play y las podrás oír!

Enrique Cidoncha / productora

A pesar de que todavía no ha podido visitar a su hijo, Isabel Pantoja sí ha podido hablar con Kiko Rivera por teléfono y se ha instalado en Sevilla, en casa de una amiga íntima, para estar más cerca del joven. Luis Rollán, íntimo amigo de Kiko y que sí le ha podido visitar en el hospital, explicó el motivo de su no presencia en el centro hospitalario, el mismo argumento que Irene Rosales. "Isabel ha estado en contacto con Kiko, ha hablado con Kiko, incluso ha habido videollamadas. Entiendo el deseo de Isabel de estar al lado de su hijo, es lo más lógico y normal, pero los médicos están muy pendientes de cualquier factor externo que le altere. No es que la figura de Isabel sea negativa, lo que puede ser negativo es emocionarse al ver a su madre. Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos, que no se altere, así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario", dijo el colaborador.