Kiko Rivera tiene un nuevo problema. El marido de Irene Rosales sufrió un ictus hace apenas unas semanas que le ha tenido ingresado en el hospital en observación durante un tiempo hasta que, finalmente, ha sido dado de alta y se recupera en su casa junto a su mujer, a quien ha agradecido públicamente haberse volcado con él durante todo este tiempo con unas cariñosas palabras en redes sociales. Un problema de salud que le ha hecho tomar una drástica decisión y que podría acarrearle secuelas que se unirían al resto de enfermedades que padece el hijo de Isabel Pantoja a sus 38 años: diabetes y gota, entre otros.

Pero a parte del plan de salud, el DJ tiene un gran abanico de frentes abiertos en el plano judicial y uno de ellos le ha dado un fuerte revés justo en el momento en el que todo parecía irle bien. Y es que ha recibido una notificación del juzgado requiriéndole las costas de uno de los procesos que abrió recientemente: contra las Mellis.

"Me escriben 'Las Mellis', Kiko las había demandado porque una de ellas, Bibiana, había dicho que él se le había insinuado mientras estaba con Irene en un programa de televisión. Él ganó en primera instancia, luego perdió en segunda instancia y Kiko volvió a recurrir... Al recurrir, luego no se presentó en el juzgado y, por tanto, ha perdido esta demanda porque ya hay sentencia firme", ha contado Pepe del Real en 'El programa de AR', "tendrá que hacerse cargo de las costas y le toca pagar a razón de lo que ha pedido, si pidió 150.000 euros... Si tú pides, sabes que te va a costar y te va a doler. Luego, si no ganas...".

De esta forma, Kiko ha recibido la noticia del varapalo en medio del proceso de recuperación y de la guerra con su madre y su hermana a quienes ya ha enviado varios mensajes envenenados, lo que no ha debido sentarle nada bien.