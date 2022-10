Emma García vive en la actualidad un momento muy dulce. Después de un verano incierto en el que no sabía si volvería a la televisión tras el adiós de Viva la vida, septiembre le esperaba con un nuevo programa en la misma franja y cadena, Fiesta, el cual está cosechando los mismos éxitos que su predecesor; pero esto no evita que la presentadora se muestra sensible en algunos momentos en los que recuerda una de las peores experiencias que ha sufrido en los últimos meses: el fallecimiento de su padre el pasado mes de febrero. Una pérdida que ha recordado este mismo fin de semana en su programa gracias a la visita de un médium, Daniel Usón, al plató, que no es la primera vez que acude al programa. En esta ocasión, aseguraba sentir una presencia en el set por la que la vasca no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre.

Telecinco

Según el invitado, una fuerte presencia se hacía notar en el plató, e indicaba que estaba allí para proteger a los que estaban presentes en esos momentos: Emma García, Aurelio Manzano y Ana María Aldón, entre otros. Ninguno pudo evitar pensar en un ser querido que pudiera encajar en esta descripción, y Emma se mostró emocionada reconociendo que estaba pensando en su padre, lo que hacía que las palabras de Usón la hubieran afectado especialmente puesto que quería creer que él estaba cerca apoyándola.

Tal era la emoción que se le hacía muy difícil a la presentadora continuar hablando del asunto, sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía con el Día de Todos los Santos, que hacía que tuviera más presente a su padre.

Otra de las que no dudaron en contestar a Usón cuando señaló la posible presencia fue Ana María Aldón, creyente de las energías, a quien también le afectó esta afirmación. Así, la diseñadora llegaba a confesar que tenía certeza de quién era exactamente la persona a la que se estaba refiriendo. Tanto es así que minutos después, Usón la elegía para entregarla un mensaje. "Me vienen dos varones y una mujer: padre, hija y abuelo", dice. "El mensaje que te quiere transmitir es: 'necesito que sueltes más, y también de vez en cuando algún taco, que por ser la niña correcta quedas como la niña abusada. Gracias por haber hecho todo lo posible por haber estado con nosotros, porque eres como la "mamá dos" de esta familia'". Un mensaje que dejó en shock a Ana María.