Emma García no ha tenido reparos en contestar una pregunta de lo más personal este pasado puente de su programa, 'Fiesta'. La presentadora, que después de entrevistar a Ana María Aldón sobre sus planes de futuro tras su separación el pasado fin de semana quiso saber los detalles sobre sus planes de volver a ser madre, se convirtió durante unos instantes en la entrevistada cuando, hablando sobre maternidad y sobre si la ex de José Ortega Cano estaba segura de volver a ser madre (ahora soltera), le devolvía la pregunta a Emma sobre si no había pensado en darle un hermano o hermana a su hija, y la presentadora no tenía ningún problema en contestar.

Emma, que tiene junto a su marido -Aitor- una hija de 16 años llamada Uxue, desvelaba que no le había 'picado el gusanillo' de volver a ser madre, una decisión muy personal pero consensuada con su chico, a pesar de que su embarazo fue envidiable: "Tuve un embarazo maravilloso y un parto que me salió muy bien", recordaba en el programa. Sin embargo, Emma se sintió completa con una hija, y no vio la necesidad de tener un segundo hijo, mucho menos un tercero: "dije 'no voy a volver a repetir'. No tengo el gusanillo", se sinceró la vasca en su programa.

Gtres

Ana María Aldón, por su parte, tras anunciar oficialmente su divorcio de Ortega Cano, no ha tenido reparos en hablar de tener más hijos tras haber criado a su hija Gema y al pequeño José María Jr. La que fuera frutera y ex concursante de 'Supervivientes' ha visitado incluso una clínica de fertilidad para ponerse manos a la obra. El torero anunció el pasado mes de octubre sin reparos que todavía quería a Ana María con unas impactantes declaraciones: "Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", dejó claro en 'El programa de Ana Rosa'. Algo que, sin embargo, Ana María declinó: su relación ya estaba rota.