La noticia del momento es la nueva pareja que han formado Laura Escanes y Álvaro de Luna. Los jóvenes han sido captado por las cámaras dándose un bonito beso mientras disfrutaban de una escapada en Tenerife con unos amigos. La revista 'Lectura' recogía ese momento y ahora parece que uno de los protagonistas de esta historia se ha pronunciado al respecto. Se trata del cantante de 28 años, que ha sido visto en aeropuerto de Madrid llegando de esas vacaciones tan especiales. El cantante no podía ocultar la felicidad y el brillo en su mirada ante las cámaras, y aunque no ha querido pronunciarse mucho, sí que ha dejado claro una cosa, y es que es muy feliz.

No sabemos si la culpable de esa gran sonrisa es Laura Escanes, más que nada porque él no lo ha querido confirmar, pero las miradas a veces dicen más que las palabras. "Estoy muy feliz", le confesaba a la prensa que se encontraba en el aeropuerto. El joven ha sido muy simpático y, como no quería dar los detalles sobre esta nueva relación ni de qué tal el viaje, le resaltaba orgulloso a la prensa lo bronceado que venía en pleno noviembre.

Gtres

El que también ha dado un paso tras descubrir todos esta nueva relación ha sido Risto Mejide. El presentador de 'Todo es mentira' dejaba de seguir a su ex pareja en las redes sociales, y además escribía unas palabras en su Instagram algo significativas: "Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión. Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje. Gracias por todos vuestros comentarios. Sois increíbles", decía el catalán. ¿Será una indirecta para Laura Escanes?