Laura Escanes sale con el cantante Álvaro de Luna. Fue el pasado 25 de septiembre cuando la influencer y su marido, Risto Mejide, anunciaban su separación tras siete años de amor y una hija en común y ahora parece que la joven podría haber encontrado de nuevo el amor en brazo de este atractivo artista, de 28 años, que triunfa con su primer álbum en solitario 'Levantaremos al sol'. Tras ser relacionada con Míster Jagger, Laura Escanes negó mantener una nueva relación pero ahora parece que su corazón podría estar de nuevo ocupado.

Laura Escanes y Álvaro de Luna han disfrutado de una escapada a Tenerife junto a un grupo de amigos y, allí tal y como publica la revista Lecturas, compartieron apasionados besos durante una comida. La influencer y el cantante no se han pronunciado sobre su relación pero, horas antes de la publicación de sus besos, la ex de Risto Mejide hablaba de su situación personal en sus Stories. "No ha sido un mes fácil, evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y, por suerte, con mucho trabajo y proyectos que me hacen sacar lo mejor de mí. Estoy viviendo un poco por inercia, sin parar a pensar demasiado porque sino se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y eso también me viene muy bien" era su respuesta a las preguntas sobre su estado anímico.

Gtres

Álvaro de Luna, el hombre que mantiene una relación con Laura Escanes, es una de las nuevas estrellas del pop nacionales. Lleva toda la vida dedicado a la música y probó suerte en Londres como productos musical antes de triunfar con 'Sinsinati', su primer grupo con el que obtuvo éxitos como 'Indios y vaqueros', 'Cuando éramos dos' o 'Mi lugar'. En 2o20, decide emprender su carrera en solitario y 'Juramento eterno de sal' se convirtió en una de las canciones del verano. Tras el lanzamiento de 'Levantaremos al sol' , su primer disco en solitario, triunfa con su gira que este mes de noviembre le lleva a Latinoamérica y está previsto que actúe en Chile, Uruguay, Argentina o México.

Gtres

Tras anunciar su separación después de siete años de amor, Laura Escanes y Risto Mejide intentan recomponer su vida. La influencer ha continuado con su trabajo y sus actos públicos y el presentador de 'Todo es mentira' ha sido elegido por Mediaset para dar las Campanadas con Mariló Montero.