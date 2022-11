Cayetano Rivera se refugia en su hermano, Kiko Rivera, en su momento más difícil. En la mañana del 3 de noviembre, el torero, que vive separado de Eva González, la madre de su hijo, desde hace semanas, visitó al hijo de Isabel Pantoja en su casa de un pueblo de Sevilla. Es la primera vez que el diestro acude a ver a su hermano tras el ictus que sufrió hace ya dos semanas y del que se recupera favorablemente con un cambio de hábitos, los consejos médicos y el cariño de los suyos.

Aunque Cayetano Rivera fue uno de los primeros en hablar del susto de salud de su hermano, Kiko Rivera, no ha sido hasta este jueves 3 de noviembre cuando le hemos visto realizar una visita al DJ en su casa de Sevilla. El torero no ha querido comentar cómo ha visto a su hermano y solo hemos podido verle cuando abandonaba la localidad sevillana en su coche a toda prisa. Y es que el torero no atraviesa su mejor momento tras conocerse que no convive con la que, de momento, sigue siendo su mujer, Eva González.

Gtres

Hace unos días, se conocía que Cayetano Rivera y Eva González llevan meses haciendo vida por separado. Las últimas veces que les pudimos ver juntos en público fue el pasado mes de abril cuando acudieron con su hijo Cayetano a la feria de Mairena o en Ubrique, Cádiz, donde el diestro toreaba. Este verano no se les vio juntos en las playas de Cádiz como era habitual pero si pudimos ver a la presentadora de 'La Voz' presumiendo de bikini en ese mismo lugar. El diestro y la sevillana, que se casaron el 6 de noviembre de 2015 en Mairena del Alcor, pueblo natal de Eva, y son padres de un niño, Cayetano, de cuatro años, no se han pronunciado sobre su situación personal. La presentadora está centrada en las grabaciones de la nueva edición de 'La Voz Kids' y el torero continúa con su carrera taurina.