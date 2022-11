Joaquín Prat parece haber decidido que su nueva vida deje de ser un secreto. Desde que en 2021 él y su ex, Yolanda Bravo, decidieran anunciar su separación tras 12 años de matrimonio, a él no se le había conocido nueva novia. Sí se le había relacionado con algunas mujeres, como Natalia Barrilero, con la que se le ha fotografiado en actitud cariñosa, pero él no había querido confirmar ni desmentir nada. Tampoco lo hizo cuando publicamos en exclusiva en Diez Minutos la imágenes de lo más cariñoso con una joven llamada Ana. Sin embargo, ahora, Joaquín, a sus 47 años, parece estar dispuesto a empezar una nueva vida junto a su nueva chica, y lo primero que ha hecho ha sido confirmar que está con alguien: "Estoy enamorado", ha confesado este jueves en 'Ya es mediodía', aunque tampoco ha dado nombres.



Horas antes, a través de Instagram, el co-presentador de 'El programa de Ana Rosa' mostraba una fotografía de lo más sexy de él con la cabeza apoyada en el regado de una mujer, de la que tan sólo se ve una pequeña parte de su ropa interior. Él, sin camiseta, ha dejado ver el tatuaje de su nunca, que reza 'In Omnia Paratus'. Está claro que Joaquín está a gusto y, lo que es más importante, feliz.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Numerosas caras conocidas -entre las que se encuentran sus compañeras de cadena Bibiana Fernández, Cristina Tárrega, Isabel Rábago, Cristina Cifuentes, Alba Carrillo o Lara Álvarez- han reaccionado muy positivamente a esta foto con 'likes' y emojis. Y para la hermana de él, Andrea, tampoco ha pasado desapercibida la foto, a la que ha dado 'me gusta'.

Mediaset

El propio Joaquín reveló que lo pasó bastante mal durante su separación hace ahora algo más de un año, pero no fue hasta unos meses después, en las grabaciones de 'Planeta Calleja', con Jesús Calleja, donde se sinceró, y calificó su ruptura de "traumática": "Son cosas que pasan en la vida. Yo no quería, bueno, nadie quiere. Pero te llevas un aprendizaje y lo llevas al presente y al futuro. Estoy empezando a sentirme cómodo con ello", confesó cuando se emitió el programa el pasado mes de mayo, aunque ya en abril se dejó ver con Natalia. Ahora, cuando está a punto de acabarse el año, parece que ha querido gritar su amor a los cuatro vientos, y nosotros nos alegramos por él.