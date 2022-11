Álvaro de Luna habla tras confirmarse su relación con Laura Escanes

La gala de Los40 Music Awards congregó a un gran número de influencers, músicos y artistas en su alfombra roja. Entre los asistentes se encontraba Álvaro de Luna, quien ha confirmado que se encuentra en un momento muy dulce de su vida después de haber sido captado con Laura Escanes. Después de que la influencer haya dado sus primeras declaraciones sobre esta nueva relación tras las fotografías, ha sido el turno del músico quien ha hablado sobre cómo se encuentra con su nueva novia y el revuelo mediático que ha despertado y al que no está para nada acostumbrado. Y es que, después de haber pertenecido al grupo 'Sinsinati', el cantante ha arrancado su nueva carrera en solitario hace tan solo unos meses.

Gtres

Así, en la alfombra roja ha sido preguntado sobre cómo lleva esta nueva exposición mediática a lo que ha sido completamente sincero confesando que "no lo llevo bien porque no he hablado nunca de mi vida privada, pero ahí estoy", aunque eso sí, ha destacado que está "feliz" con todo lo que ha supuesto este año 2022. "Ahora mismo podría decirse que estoy en mi pico: me va todo muy bien, me hace feliz todo lo que estoy viviendo y lo que está pasando", confesaba sin hacer mención explícita a su novia, Laura Escanes.

Un éxito, en lo profesional, que no esperaba puesto que tan solo hace unos meses que decidió arrancar su carrera en solitario tras su participación en 'Sinsinati': "No me hubiera esperado nada de esto hace unos meses, al menos en tan poco tiempo". "Estoy feliz con la vida y todo lo que ha pasado", ha añadido.