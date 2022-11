La modelo Carla Pereyra se ha convertido en uno de los rostros más risueños del panorama mediático y deportivo. Incluso cuando a su marido, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, las cosas le van mal, la modelo es la encargada de animarle y mostrarle siempre la mejor sonrisa, incluso cuando enfermó por COVID: "la sonrisa es una actitud, por eso hay que mantenerla bonita, brillante, blanca, y cuidarla también", ha confesado Pereyra en un acto de inauguración de Moonz Center en Getafe.

Esta actitud también se la está inculcando a sus dos hijas, Valentina y Francesca, a quienes intenta enseñar "que no hay que devolver a la vida la misma moneda, sino una sonrisa". Para ello han forjado una relación muy estrecha con sus hijas en las que hay un momento muy especial del día: cada tarde antes de la cena tienen una charla familiar "les pregunto qué es lo mejor del día y lo no tan bueno", enseñando como encajar esto último.



Gtres

Y es que si algo es inspiración para que Carla logre mantener la sonrisa, eso es su familia, y no solo la compuesta por sus hijas y su marido, sino también los hijos de éste, algo que no ha resultado nada fácil: "Mi mayor logro como mujer de Diego y madre de mis hijas, es que mis hijas y sus hijos se adoren, se sientan hermanos porque hay mucha diferencia de edad". Una situación que permitirá que estas Navidades se cumpla uno de los sueños de Simeone: "Estaremos aquí por trabajo pero vienen los hijos de Diego y vamos a hacer mesa familiar larga... que es uno de los sueños de Diego". Y es que el argentino es todo un padrazo a pesar del poco tiempo que le deja su papel de entrenador: "El tiempo importante es el de calidad, de prestarle atención, mirarle a los ojos, de acostarse con ellas y contarles un cuento, y eso se le da muy bien".

En este sentido, todos nos hemos interesados sobre si la mesa se podría ampliar más y acoger a un nuevo miembro de la familia, lo que ha hecho que estalle una carcajada de Carla Pereyra con un "otra vez" entre dientes. "Tenemos nuestro equipo armado", ha asegurado sonriente, "con uno más no me imagino". "Las niñas siempre piden, pero estamos muy bien", ha confesado, "cada uno tiene que saber cuál es su organigrama en la vida y a nosotros este modelo nos funciona muy bien".

Además, Pereyra ha tenido tiempo, hablando de familia, de opinar sobre una de las rupturas más sonadas del panorama deportivo, Shakira y Piqué, a los que confesaba entre dientes no conocer en persona, que ya han alcanzado un acuerdo por los niños: "Me alegro sobre todo por los niños: si están bien, si el padre y la madre creen que es lo mejor, ¿quiénes somos para opinar?", ha asegurado pidiendo "que los que estemos alrededor de los padres, apoyemos y no critiquemos. Creemos un mundo más amable a partir de nosotros mismos".