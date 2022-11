Shakira y Piqué ya van por su quinta reunión tras su divorcio. La ex pareja lleva reuniéndose por la custodia de sus hijos desde que se anunció la separación pero parece que nunca llegan a un acuerdo motivador para ambos. Tras las repentina retirada del futbolista, su ex mujer habría organizado todo para una nueva reunión con los abogados de ambas partes pero algo salía mal. Exactamente se ha podido conocer que la cantante colombiana había organizado un reencuentro amistoso con Piqué en la que había pedido un catering de aperitivos y todo. Una cita de lo más amable y que no te piensas en que algo pueda salir mal.

Quizás sea por un imprevisto de última hora o aún dura la resaca de la despedida de su equipo pero el catalán no se habría presentado en la reunión. El que sí acudía era su abogado. El letrado atendía a los medios para dejar claros algunos asuntos como la de que la retira del jugador no habría sido para favorecerle ante Shakira. "Mucha voluntad, si no no estaríamos aquí", comentaba.

Hoy podría haber sido un día muy importante para la custodia de los pequeños Milan y Sasha. El abogado del ex jugador del Barça tampoco ha dudado en reconocer que Piqué es un "padre presente", haciendo referencia a las ideas que tiene la artista colombiana de hacer una vida nueva en Miami con sus hijos. Tan íntima y acogedora ha querido Shakira que fuera esta reunión que decidía celebrarla en la casa familiar de Barcelona donde reside la artista. Finalmente con la ausencia de Piqué, Shakira y su abogada Pilar Mañé, junto al letrado del futbolista arreglaban dicho asunto del que aún desconocemos la decisión final.