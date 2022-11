Bárbara Rey marca distancias con Corinna Larsen. La empresaria alemana ha estrenado el podcast 'Corinna y el rey', en el que cuenta las intimidades de su relación con don Juan Carlos y la ex vedette ha dejado claro que no se parece a ella. Bárbara acaba de regresar de Punta Cana, donde -tras acudir a la presentación del libro de Chelo García-Cortés- ha pasado unos días de descanso junto a su hija, Sofía Cristo. "Mi hija tenía muchas ganas porque ha pasado muchos meses con un trabajo tremento y tenía ganas de este viaje", explicó Bárbara a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Madre e hija se lo han pasado pipa -dejando constancia en sus redes sociales-, han nadado entre delfines y han desconectado por completo. Tanto que, tal y como nos cuenta en el vídeo arriba, la ex mujer de Ángel Cristo no ha tenido tiempo de escuchar el podcast de Corinna.

"No he escuchado nada. Allí es como su estuvieras en otro planeta. No te enteras de nada. Tampoco me interesa el podcast lo más mínimo", afirma la ex vedette a la que hemos visto disfrutando al máximo durante sus vacaciones.

Bárbara Rey añade Corinna "es libre de decir lo que quiera y lo que le dé la gana. Es su problema, pero no voy a entrar en eso porque no me interesa lo más mínimo. No sé lo que ha dicho y aunque lo supiera no me interesa".

La ex vedette no ha escuchado a la ex amiga de don Juan Carlos pero... ¿Lo hará? "No sé si lo voy a escuchar pero no es que yo vaya buscando escucharle, sino ya lo hubiera hecho", afirma.

Bárbara también hablará sobre su vida en una docuserie, 'Cristo y Rey', que ya prepara Atresmedia y cuyo estreno está previsto para enero de 2023 en ATRESplayer PREMIUM. Pero, tal y como ella misma ha confesado: "Yo cuento muchas cosas pero no creo que me vaya a parecer a ella nunca".