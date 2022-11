A sus 45 años y después de tener dos hijas, Vanesa Lorenzo, parece que el tiempo no ha pasado por ella y sigue siendo tan espectacular como cuando conquistaba las pasarelas de moda de medio mundo. La modelo y mujer de Carles Puyol lleva una vida saludable. Por eso, la marca Nutralie la ha elegido como imagen de sus complementos alimenticios. "Yo me cuido de una manera integral para buscar mi bienestar, no solo con la alimentación o el deporte. Para mi el Yoga me ayuda mucho para el tema de la salud mental y gestionar las emociones", comenzaba contándonos la modelo.

Parece que este mundo es algo esclavo, pero Vanesa explicaba que es todo más sencillo de lo que parece: "Todo si lo llevas a un extremo te puede perjudicar. Yo me salto muchos días todo esto y no renuncio a tomarme unas cervezas y unas bravas con amigos. Ahora tengo más conciencia por la madurez, porque sabes lo que te afecta. Pero yo todo esto de la nutrición lo descubrí en Nueva York que era la meca del culto al cuerpo hace veinte años.-

Ella y su familia están viviendo ahora en Andorra y parece que es su destino ideal: "La verdad es que me encanta porque estoy en contacto de la naturaleza. Igual mis hijas lo han llevaron mal al principio porque les ha cambiado su círculo social. Las transiciones es lo que tienen. La modelo y Shakira han tenido siempre muy buena relación por sus maridos y la cantante es ahora el personaje de más actualidad, ¿ha podido hablar Vanesa con la colombiana? "Sé que Carles ha hablado con él porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha hay dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolista. Siempre me ha parecido una mujer estupenda.