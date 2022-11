Arantxa de Benito se ha pronunciado sobre el embarazo de su hija Zayra, fruto de su relación con el ex futbolista José Mª Gutierra 'Guti'. La joven, de 22 años, sorprendía a todos al anunciar, vía Instagram, que estaba embarazada de su primer hijo. "Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos! Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", escribía Zayra, mostrando su incipiente barriguita en una fotografía junto a su chico, Miki Mejías.

Gtres

Horas después, Zayra hablaba por primera vez en televisión para contar cómo le contó la noticia a sus padres. "Al principio se quedaron mis padres un poco… Se pensaban que era mentira, que les estaba gastando una broma, pero luego les dije no, no, no es broma. Soy muy joven y no se esperaban esto. Y yo les dije pues oye vais a ser abuelos", explicó Zayra en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Arantxa de Benito y su hija Zayra, en una imagen de febrero de 2022. Gtres

Y en esta línea han ido las primeras palabras de la futura abuela. Arantxa de Benito no podía ocultar su sonrisa pero definició la noticia como "sorprendente para todos". Asumido que va a ser abuela muy joven, la empresaria desea que su nieto "nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices". Por ahora, tal y como desvela, Arantxa, su hija "se encuentra muy bien" y está "muy feliz". Aunque la joven estuvo un tiempo viviendo en Londres, junto a su novio -época en la que afianzaron su amor-, ahora los dos están instalados en Madrid, tal y como ha desvelado Arantxa.