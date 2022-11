Álex Gallar, futbolista del Málaga, llora la inesperada muerte de su hija. El pasado fin de semana, el Málaga CF, club al que pertenece el futbolista, utilizaba sus redes sociales para comunicar el prematuro fallecimiento de la pequeña del jugador y su pareja, Raquel, con un emotivo tweet en las redes sociales. "La pequeña malaguista Leila Gallar Alcaraz nos ha dejado de forma muy prematura. El #MálagaCF le traslada el más sentido pésame a sus progenitores, nuestro jugador Álex Gallar y su esposa Raquel Alcaraz, en este momento tan duro. Muchísima fuerza. D.E.P.", escribió el club en su perfil de Twitter y los gestos de cariño hacia la pareja no tardaron en llegar. Fran Sol, compañero de Gallar en el Málaga CF, le dedicó el gol que marcó contra la SCR Peña Deportiva. Tras marcar, el delantero fue al banquillo y cogió una camiseta con el número 11 de Gallar y la elevó al cielo arropado por sus compañeros, un gesto recogido por la prensa deportiva y que Raquel, esposa de Álex, ha agradecido en sus redes sociales.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pequeña malaguista Leila Gallar Alcaraz nos ha dejado de forma muy prematura.



El #MálagaCF le traslada el más sentido pésame a sus progenitores, nuestro jugador Álex Gallar y su esposa Raquel Alcaraz, en este momento tan duro.



Muchísima fuerza.



D.E.P. pic.twitter.com/S78cfq58sZ — Málaga CF (@MalagaCF) November 12, 2022

Álex Gallar y su esposa Raquel han utilizado las redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la triste pérdida de su hija Leila. El futbolista escribió un emotivo mensaje en sus Stories de Instagram que también reprodujo su chica. "Muy agradecidos a la infinidad de personas que nos han hecho llegar su apoyo y sus condolencias en este momento tan duro. Estamos seguros que todas estas muestras de apoyo nos ayudarán a ser más fuertes en un futuro. Eternamente agradecidos. Siempre en nuestros corazones pequeña Leila", escribió el futbolista.

@alexgallar11 Instagram

Raquel, la mujer de Álex Gallar, compartió el mensaje de su chico y quiso añadir un mensaje de agradecimiento para el futbolista. "Juntos somos más fuertes. Te amo con todo mi corazón, eres la suerte de mi vida", escribió la joven.