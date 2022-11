Kiko Rivera recibe un duro golpe en plena recuperación por su ictus. El hijo de Isabel Pantoja ha utilizado sus Stories de Instagram para compartir una terrible pérdida: la de un buen amigo. El DJ ha querido despedirse a través de las redes sociales y ha escrito un mensaje de despedida a esta persona especial de la que no ha querido dar más datos. 'Descansa en paz amigo" ha escrito el hermano de Isa Pantoja sobre un fondo negro acompañado por las siglas R.I.P. y una estrella.

Este 2022 no está siendo un buen año para Kiko Rivera. El pasado 20 de octubre, el DJ se llevó uno de los peores sustos de su vida tras sufrir un ictus que hizo temer por su salud pero, tras recibir el alta, ha comenzado con un cambio de hábitos. Tras recibir el alta, el hijo de Isabel Pantoja rompió su silencio y reveló las secuelas que había sufrido y el cambio de hábitos que estaba llevando a cabo para mejorar su salud. El marido de Irene Rosales lleva ya más de 20 días sin fumar; hace ejercicio bajo supervisión médica y se alimenta más sano.

@kikorivera Instagram

"Sí, todo bien, gracias", comentó Kiko Rivera en su primera salida de casa tras el ictus. "Estoy bien, yo diría que al 95%... Llevo ya 20 días y tú sabes que he sido un gran fumador pero lo llevo bien y me siento bien... Ahora no me asfixio tanto" comentó el DJ sobre su recuperación que va viento en popa. Lo que no parece estar en vías de solución es su maltrecha relación con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana, Isa Pantoja. El músico no se habla con la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' desde hace meses y la joven ha confirmado que no la felicitó por su reciente 27 cumpleaños y que su reconciliación parece más lejana que nunca.

Madre e hija han visto cómo Kiko Rivera no quiso que le visitaran en el hospital y este rechazo ha hecho que las dos estén más unidas que nunca algo que ha hecho muy feliz a la joven que desveló cómo había sido la felicitación de su madre por su cumpleaños. "Me llamó antes de comer y estaba muy emocionada porque hizo una vista hacia atrás de cuando eras pequeña, me envió un vídeo, que le encantaría tenerme como antes", dijo Isa.