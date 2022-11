Boris Izaguirre está muy arrepentido, y lo dejó muy claro en su última aparición pública. El escritor, que se dejó caer por un acto realizado por la revista Woman, no perdió la oportunidad de hablar con los medios, y tampoco tuvo problema a la hora de hablar sobre su amiga, Tamara Falcó, a la que recientemente dedicó un artículo en Prensa en el que la calificó de 'homófoba' tras sus declaraciones en el Congreso Mundial de las Familias, que tuvo lugar en México el pasado mes de octubre. Boris descargó su ira públicamente, pero ahora ha tenido que rectificar.



"Me arrepiento totalmente. Si pudiera, hubiera preferido no escribir ese artículo", dijo tajante. "Hice una rectificación porque luego ella explicó muy bien que se refería a otras cosas, y no a todo el ruido que se había montado en torno a eso", añadió el venezolano. Además, quiso quitarle hierro a las acusaciones de 'homófoba' de parte del colectivo LGTBI después de que ella defendiera los valores de la familia tradicional en su 'speech': "Es una acusación completamente injusta. Es imposible que ella en su educación, tanto paterna como materna, haya tenido una actitud así".

Además todo ello, Boris también quiso mostrar su arrepentimiento por haber hecho pública esa "regañina" en lugar de tenerla en privado: "Me arrepiento sobre todo de eso, de no haber tenido el arresto de haber cogido el teléfono y haberle dicho lo que pensaba", apostilló.

Tamara Falcó pidió perdón

Tamara, tras aquel congreso rodeado de polémica -que tuvo incluso el apoyo de la plataforma ultra Hazte Oír, y que hizo salir a la palestra a su hermana Ana Boyer-, quiso explicar en 'El Hormiguero' que, cuando dijo la palabra 'desviaciones' no se refería al colectivo LGTBI, sino que "hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja". "Para mí esto es especialmente difícil. Está sacado de contexto. Yo estaba explicando las razones por las cuales hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento quise hacer una referencia al colectivo LGTBI. Nada más lejos de mi intención. Es que no soy yo. Lo leo y digo: ‘No’. Si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver. Han decidido utilizar estas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, de verdad que pido disculpas. Invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Y es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto. Pero estaba dentro de los temas y aquí lo dejo", explicó. Días antes, Tamara, además, había publicado en sus redes unas disculpas por si algún colectivo se había sentido ofendido.