Tamara Falcó recupera la sonrisa gracias a un chico muy especial. Tras su polémica ruptura con Íñigo Onieva pocos días después de anunciar su boda, la marquesa de Griñón se ha centrado en el trabajo y en sus seres queridos para superar su mal momento sentimental. En la mañana del pasado 15 de noviembre, la colaboradora de 'El Hormiguero' presentó su segunda colección TFP para Pedro del Hierro en Madrid donde, además de confesar si sentía rencor hacia Íñigo Onieva, desveló cómo se encontraba. "Ha pasado un tiempo y estoy bien, dentro de lo que cabe. El luto ha sido más rápido gracias a la Virgen. He llorado, ha habido momentos malos, no sabía qué había sucedido pero he tenido el apoyo de mi familia y mis amigos. No he estado sola en ningún momento", reconocía.

Precisamente, tras la presentación de su nueva colección de moda, Tamara Falcó fue a casa de su madre, Isabel Preysler, para una celebración muy especial: el cumpleaños de Fernando Verdasco, marido de su hermana, Ana Boyer. La marquesa de Griñón está muy unida a su hermana y su cuñado. Cabe recordar que nada más enterarse de su ruptura con Íñigo, Ana viajó a Madrid para estar con su hermana y en sus apariciones públicas ha mostrado su apoyo incondicional a la joven.

@tamarafalco Instagram

Tamara Falcó y Ana Boyer compartieron en sus Stories de Instagram varios momentos de la celebración del cumpleaños de Fernando Verdasco. La marquesa de Griñón y su hermana eran las encargadas de llevar las tartas de cumpleaños a la mesa y, acompañadas por Miguel, el hijo mayor de Ana y el tenista, cantaron el 'Cumpleaños feliz' a Fernando Verdasco. En la mesa estaban sentados, entre otros, Mario Vargas Llosa; Isabel Preysler y Julio José Iglesias además del homenajeado que sopló, feliz, las velas de sus tartas.

@tamarafalco Instagram

Gracias al apoyo de su familia, Tamara Falcó ha recuperado la sonrisa y su hermana, Ana Boyer, ha compartido varios momentos en los que se ve a la marquesa de Griñón divirtiéndose con su sobrino Miguel. Tía y sobrino, además de cortar la tarta de cumpleaños, se divirtieron corriendo por el salón y persiguiéndose por las cortinas y las mesas ante la divertida mirada de la esposa de Fernando Verdasco. "Un día cualquiera tía-sobrino" escribe Ana junto al vídeo que demuestra quién es el chico por el que Tamara vuelve a sonreír.