Pablo Motos critica la ropa de Tamara Falcó

Tamara Falcó y Pablo Motos demuestran siempre su buena sintonía. Y lo han vuelto a hacer en la tertulia de los jueves de 'El Hormiguero' junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. En este plató, la marquesa de Griñón ha vivido, ha confesado y ha compartido grandes momentos con el público. Aseguró ser pija, anunció su compromiso con Ínigo Onieva y también habló de su posterior ruptura con él, tras reconocer públicamente una infidelidad a Tamara Falcó.

Después de la separación de la pareja, la hija de Isabel Preysler se refugió en la fe e hizo una peregrinación a Lourdes, pero ahora ha regresado ya recuperada y con más fuerzas al espacio donde colabora todos los jueves y en el que Pablo Motos le ha lanzado una pullita inesperada.

Todo comenzaba cuando Juan del Val aparecía en la tertulia con una prenda muy juvenil: un jersey rojo con cremallera y camiseta blanca en su interior. En este sentido, los colaboradores le han asegurado que "no le pegaba" la prenda, pero aún así el marido de Nuria Roca se ha mostrado encantado con su nueva adquisición.

Sin embargo, el presentador le ha preguntado a Tamara Falcó por su opinión sobre el jersey de su compañero, y ha señalado que le parecía bien el outfit de Juan. Una respuesta, que ha tenido una reacción de Pablo motos, el valenciano analizaba su outfit y se atrevía a criticarlo en pleno directo.

"¿Esto es moda?, Las rayas?", expresaba Motos sobre el mono de rayas diplomáticas que llevaba la Marquesa le respondía sorprendida que si también se metía con lo que llevaba puesto ella. "Parece un pijama", señalaba el presentador, y al momento Tamara le respondía con humor: "Totalmente, parece un pijama y voy súper cómoda", agregaba sobre el análisis de el presentador de 'El Hormiguero'.