La semana pasada, Rocío Carrasco, muy emocionaba, se despedía de la audiencia al finalizar la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Se cierra una etapa dejando a la empresaria muy satisfecha tras contar su verdad pero los demás protagonistas de la historia parece que les ha superado todo esto. En ambas docuseries, Rocío Carrasco ha nombrado a muchos miembros de su familia mediática como a sus tíos Amador y Gloria Mohedano, a sus parejas Rosa Benito y José Antonio, y también al viudo de su madre, José Ortega Cano. Casi todos se han pronunciado de varias maneras para defenderse pero el que parece haberse mojado algo más es el hermano de Rocío Jurado.

El de chipiona ha estado dando pinceladas de lo que sentía viendo los episodios de la docuserie pero sin entrar mucho en el tema. Tras este final, el ex mánager de la artista se animaba a sincerarse sobre cómo se encuentra tras todo lo que ha contado su sobrina de él. Exactamente el gaditano rompía su silencio en el canal de Youtube de Juanjo Vlog, portal en el que también Antonio David Flores ha entrado a veces a dar su versión.

El que fuera representante de Rocío Jurado ha esperado al final de la docuserie para dar su versión y siempre ha asegurado que pondría las denuncias pertinentes contra su sobrina por todo lo declarado en televisión. "Si yo tuviera dinero, pondría demandas como quien echa a las cartas", explicaba. La guerra parece que está iniciada y Amador le confesaba al youtuber que siente mucho rencor hacia Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac: "Yo no me escondo, y después de todas las cosas que yo he escuchado por boca de mi sobrina, ¿creéis que yo soy de piedra? Yo tengo por dentro un odio que nadie se lo puede imaginar".