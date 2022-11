Los complejos físicos son algo tan personal como común, y nuestros famosos no se libran de ellos ni teniendo todo el dinero del mundo. La última en confesar que sufre uno con su cuerpo ha sido Lucía Sánchez: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sido madre hace muy poquito, y su cuerpo de postparto sigue muy presente. Sin embargo, está viendo que las semanas pasan y su cuerpo no vuelve a ser el de antes, por lo que está dispuesta a ponerle remedio en cuanto pueda porque le está creando un complejo que está derivando en una inseguridad muy grande: "Nunca me he visto la piel tan blanda de la barriga. Tengo un poco de tripa, está fláccida, la ropa no me queda... además tengo complejo porque también tengo el culo carpeta", ha confesado en su canal de mtmad.

"No pasa nada, pero cuando me puse a hacer deporte para mejorarlo, me quedé embarazada", ha dicho, y es que el embarazo, que le llegó completamente de sorpresa tras haber anunciado su ruptura con Isaac Torres, le cambió por completo los planes que tenía. Sin embargo, la barriga no es en lo único en lo que ha cambiado su cuerpo: "Además, con el embarazo me dolía el sacro, y eso hacía que se notara más el hueso que el propio culo. Tengo un poco de trauma con eso, y encima de tener el culo un poco para adentro tengo barriga, y a mí que me gusta ponerme ropa un poco pegadita... imaginaros. Estoy esperando a recuperarme del todo para ponerme a hacer deporte", ha anunciado, y es que quiere volver a ser la chica 'fit' que se propuso ser antes del embarazo.

Mediaset

Para dejar claro que no es una invención suya, incluso lo ha enseñado en cámara: "Ya de por sí tenía algo de barriguita, y sé que ese poquito me va a costar quitármelo. Voy a tener que dejar de comer donuts de chocolate y ponerme a dieta", ha revelado. Si tú también tienes problemas post parto, quizá te interese conocer los trucos con los que recuperar tu pelo tras dar a luz o cómo eliminar la hinchazón de los pies tras el parto.

Mediaset

Lucía también se someterá a un retoque estético

La influencer también confesó hace meses que tenía otro complejo al que le puso remedio rápidamente: sus labios no eran excesivamente grandes, así que optó por rellenos de ácido hialurónico. Algo que tuvo que dejar de hacer durante el embarazo, pero ahora que ya ha dado a luz, tiene vía libre a pesar de la oposición de algunos de sus seguidores: "Quiero hacerme un retoque en la cara y repasarme un poco los labios. Me diréis que no me ponga labios, pero a mí me gusta", ha sentenciado para evitar las críticas. Este, sin embargo, no es el único retoque al que se ha sometido ya: hace tiempo también se operó el pecho, aunque no salió como esperaba y tuvo que someterse a otro retoque para solucionarlo.