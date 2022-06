Aunque todavía quedan unos meses para que Lucía Sánchez dé a luz al bebé que va a tener junto a Isaac Torres, la joven gaditana no puede esperar más para ponerse manos a la obra para ir preparándolo todo, y como no quiere que le pille el toro, la influencer ha empezado ya ¡a organizar la habitación del bebé! Como es lógico, y sin haber siquiera llegado al ecuador del embarazo (se prevé que dé a luz a principios de otoño), aún le faltan muchas cosas, pero ha querido aprovechar su canal de mtmad para ir mostrando todo lo que ya ha pensado. Calculadora del embarazo: qué es y para qué sirve.

Desde su ruptura con Isaac Torres, Lucía ha ido dando algunos tumbos en lo que a residencia se refiere, pero ahora mismo ha decidido volver a casa de sus padres, y va a ser ahí donde estará los próximos meses. No sólo por reorganizar su vida, sino por tener la ayuda de los abuelos, que seguro que le viene estupendamente, y en una de las habitaciones de la casa de su infancia será donde ponga la habitación del bebé, algo que ha confesado que le hace mucha ilusión.

De momento, el cuarto actúa prácticamente como trastero, y aunque las primeras semanas el bebé dormirá con ella en su habitación, piensa montar su cuarto propio con cuna, cambiador, su ropita ordenada en el armario y disponer todo lo necesario para el cuidado del bebé.

Por otro lado, Lucía ha confesado qué nombre le pondrá a su futuro hijo o hija, pero por si quiere alguna idea más, aquí le dejamos una lista con nombres originales de niña y otra con nombres cortos y sonoros de niño. ¡Nunca es tarde para cambiar!

¿En qué punto está la relación de Isaac y Lucía?

A pesar de que hace unos días fueron vistos juntos de nuevo, la pareja ha decidido no dar explicaciones sobre su situación sentimental, pero Lucía sí ha dicho una frase con la que queda todo bastante claro: "Yo estoy a favor de estar en paz con la gente", lo que podría significar que quizá no retomen su noviazgo, sobre todo teniendo en cuenta sus rifirrafes personales, pero sí mantendrán una buena relación por el bien del bebé, justo después de que la gaditana dejara claro que, por el momento, no busca novio... aunque no le faltan los pretendientes.

