Ser madre no es un camino nada fácil, y menos si, como Lucía Sánchez, eres madre soltera. La influencer, aunque cuenta con el apoyo de sus padres y de su ex (y padre de su hija), Isaac Sánchez, ha decidido llevar la voz cantante en la crianza de la pequeña Mía tras enterarse de que estaba embarazada después de romper con su ex, y para ella especialmente la maternidad no está siendo sencilla. De hecho, ha confesado que su madre le está ayudando en todo, sobre todo llevando la casa, pero con la niña quiere ocuparse ella... y está teniendo algunos problemas con los que muchas madres y padres se sentirán identificados: apenas puede dormir.



Lucía ha confesado en sus redes sociales que la pequeña Mía está desarrollando algo de 'mamitis' a tan corta edad, y no es otra cosa que querer estar pegada a su madre día y noche, porque si no llora. Es como más cómoda se siente, y aunque hasta ahora había dormido bien, lleva unos días en los que "sólo quiere estar encima", ha confesado la ex concursante de 'La isla de las tentaciones'. "No puedo más, necesito dormir", les ha contado a sus seguidores, porque tampoco consigue dormirse cuando la tiene en brazos por miedo a "aplastarla". Te contamos los trucos que puedes utilizar para dormir a tu bebé.

Esto, sin embargo, no ha sido lo único que hemos visto entre las redes sociales de nuestros famosos este lunes 14 de noviembre: la actriz María Castro ha compartido la celebración de su noveno aniversario con su chico y el plan que hicieron el día anterior; Pablo Pisa ha confesado el gran miedo que ha podido superar gracias a Steisy y 'Pesadilla en el paraíso'; la actriz Glenn Close está en Madrid y ha sorprendido a nuestro Antonio Banderas, mientras el rey Carlos III ahora también es ¡guardabosques oficial del reino!

Sigue leyendo y te contamos todas las noticias de las que nos han hecho partícipes nuestros famosos este lunes. ¡No te pierdas nada!