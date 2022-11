Miguel Ángel Revilla llora por las palabras que le dedica su hija Lara en 'Joaquín el novato'. El presidente de Cantabria ha querido revelar todos los secretos del mundo de la política a Joaquín Sánchez en el programa de Antena 3 por el que ya han pasado Antonio Resines revelando la relación tan especial que tiene con su hijo. Miguel Ángel Revilla habló de sus inicios en la política y del aspecto vocacional de su carrera. Además, confesó lo mal que lo pasó tras confesar la escasez del menú de la boda de Felipe y Letizia. "Tuve la dimisión en la mano", asegura. Además de compartir con el futbolista del Betis los problemas de las granjas de su tierra, el máximo mandatario cántabro habló de corrupción. "Yo he comido con presidentes que están en el trullo o han estado" y revelaba si le hubiera gustado ser presidente del Gobierno. "Si tuviera 30 años y la experiencia que tengo ahora me presentaría a presidente de Gobierno", reveló.

Joaquín Sánchez también ha querido conocer la parte más personal de Miguel Ángel Revilla en 'Joaquín el novato' y, en torno a una mesa, se ha reunido con el presidente de Cantabria; su mujer Aurora y su hija Lara. Ambas le han 'reprochado', con cariño, al político su amor por Cantabria. Su pareja ha recordado cómo la conquistó cantando rancheras y que no quiere ir de vacaciones fuera de su tierra. Por su parte su hija Lara ha hablado de su papel de padre. "Es más amistad, la autoridad la tiene mi madre" confesó. "Cantabria es su primera mujer y su hija también... Si quieres que charle le tienes que poner delante una cámara de televisión", bromeaba.

Después Joaquín Sánchez quiso hablar con Lara Revilla sobre su ideología política y le preguntó a la hija de Miguel Ángel Revilla, que hace unos días estuvo con Alberto de Mónaco, si había votado a su padre. Por su edad, Lara solo ha votado en unas elecciones y no tuvo reparo en reconocer a quién. "He votado al Partido Regionalista en todas las candidaturas en las que se presentaba" contaba y el futbolista le preguntaba si era porque era el partido de su padre. "No, no, no. A mí siempre me habéis educado en una libertad de opinar lo que yo quiera. Eres adolescente y tienes etapas ¿no? más izquierdosa, menos, te moderas y ellos han sido abiertos con eso. Obviamente todo tiene que ver pero ellos porque también tiene que ver dónde naces, con quién naces y la ideología se forja también por la familia, donde estudias, tus amigos es todo como la forma de pensar que es cultural y es biológico también", aseguraba.

"Yo tengo claro que yo soy regionalista porque a mí me han enseñado a amar a esta tierra, a sentirme española y a sentirme cántabra, las dos cosas" les dice Lara a Joaquín en presencia de sus padres y Miguel Ángel Revilla se emocionó hasta las lágrimas con sus palabras. "Ayyy que se emociona", comentó su mujer Aurora mientras que Lara se levantaba para abrazar y besar a su progenitor que estaba muy emocionado.