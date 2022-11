Anabel Pantoja está atravesando los peores días de su vida: su padre, Bernardo Pantoja, ha fallecido este 25 de noviembre después de una larga enfermedad. La joven se ha mostrado totalmente rota al sufrir la noticia, algo que se ha podido ver a su entrada en el tanatorio de Alcalá de Guadaira donde se ha dado el último responso a su padre. Allí ha obtenido el apoyo de varios de sus familiares más directos como sus tíos, Isabel Pantoja y Juan Pantoja, quienes no se han separado de su hermano, Bernardo, en sus últimos momentos; su madre Merchi de quien siempre ha estado arropada; y su novio, Yulen, que ha sido el último en llegar a Sevilla debido a problemas con el AVE.

Antes de la llegada del esgrimista llegó otro hombre importante para Anabel a Sevilla que pasó por el hospital Virgen del Rocío y es que hizo parada en la capital hispalense antes de volver a su tierra tras su expulsión de Pesadilla en el paraíso.

Conocedor de la crítica situación del padre de su ex, El Negro no dudó en coger un AVE para presentarse allí y apoyarla a ella y a su familia. Y es que él mismo ha confesado que, aunque cada uno han rehecho su vida en sendos realities, aún se tienen cariño y una relación muy cercana, aunque todavía no habían hablado desde que saliera de la granja donde ha contado los verdaderos motivos de la ruptura del matrimonio.

Tras dar su apoyo a la familia Pantoja, Omar ha viajado a Gran Canaria, su isla natal, donde se ha reunido con sus amigos y familia, así como con Marina Ruiz.