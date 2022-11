Jessica Bueno reacciona a los rumores sobre una posible separación de su marido, Jota Peleteiro. Era el programa 'Fiesta' de Telecinco el que aseguraba que, tras nueve años de relación y siete de matrimonio, la pareja ya no convivía bajo el mismo techo y que hacían vidas separadas. Desde el pasado septiembre, la que fuera Miss Sevilla no había compartido ninguna imagen de ambos en sus redes sociales lo que hizo saltar todas las alarmas. La modelo, madre de tres hijos: Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; Jota y Alejandro, de su unión con el futbolista, no se ha pronunciado sobre su posible ruptura con el gallego pero, tras saltar la información, decidió compartir, a través de las redes sociales, varios recuerdos familiares con sus respectivas fechas para dejar constancia que sí sigue compartiendo momentos con su marido.

Jessica Bueno, que el pasado mayo dio la bienvenida a la familia a la cabra Billy, ha compartido las imágenes de su último cumpleaños, celebrado el pasado agosto, y de la romántica sorpresa que le preparó Jota Peleteiro. Además de soplar las velas junto a sus retoños y su marido, el futbolista sorprendió a su mujer con una escapada de 24 horas a Ibiza, uno de sus lugares favoritos. "24 horas en Ibiza pero súper intensas" escribió junto a una imagen de ambos, muy sonrientes y enamorados, disfrutando del restaurante Lío de la isla pitiusa.

@jessica_bueno Instagram

Tras los rumores de su posible separación, Jessica Bueno también ha compartido en sus Stories una imagen de la familia al completo del pasado 12 de octubre cuando celebraron el Día de la Hispanidad en la Guardia Civil de Vizcaya. En la imagen que ha mostrado la modelo, que terminó la carrera de Protocolo y Organización de Eventos hace un año, ella y el futbolista posan con los tres niños y aparecen felices y sonrientes. Con la publicación de estas imágenes, Jessica Bueno deja claro que ella y su marido, Jota Peleteiro, continúan compartiendo planes y vida de familia.

@jessica_bueno Instagram