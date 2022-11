Alicia Peña se ha pronunciado sobre la falta de respeto que su marido, Jorge Pérez, ha tenido con ella tras el 'tonteo' que tuvo con Alba Carrillo durante la fiesta de la productora Unicorn, para la que ambos trabajan. Los protagonistas de las imágenes ya han dado su versión de los hechos. El ganador de 'Supervivientes 2020' explicó en el programa 'Fiesta' que tenía ganas de dar explicaciones: "He amanecido en casa, por supuesto. Antes de que supiera lo que iba a pasar, yo le he contado a mi mujer todo lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante (...). He sido consciente en todo momento de que me estaban grabando. Si yo de verdad hubiese querido ocultar algo, no sería el sitio para hacerlo". Poco después, y tras admitir la culpa había sido suya "por no parar el juego a tiempo", Jorge abandonaba el plató entre lágrimas.

Alba Carrillo también reconoció que ambos habían cometido "un error". "Entre nosotros hay una química que ha traspasado lo profesional, a lo mejor. Esto no es una relación paralela, ni él está enamorado de mi ni yo de él, ha sido solo un momento en el que dos amigos nos confundimos", explicaba la colaboradora televisiva, que lamentaba "la situación por el daño que nos ha causado a los tres y por mi parte estoy abierta a una conversación, porque más allá de un día tonteo, somos amigos y nos tenemos cariño. Va a contar con mi apoyo siempre".

Ha sido 48 horas después de que las imágenes se hicieran virales, cuando Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, ha roto su silencio. En un post en Instagram ha agradecido las muestras de cariño que está recibiendo. "Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta cada uno, pero es imposible. Así que os la daré a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto recoja un poco de fuerzas. Gracias de corazón", ha escrito en sus redes sociales.

Aunque Alba afirmó que entre ella y Jorge hubo "piquitos", Alicia sigue creyendo a su marido y afirma que "no hay beso, pero falta de respeto al quedarse ahí, sí".