Aitana y Miguel Bernardeau no pueden ocultar que están de lo más enamorados. Nos lo han dejado claro con sus viajes a Ibiza cada verano, isla en la que se dejan ver en situaciones de lo más románticas como cualquier otra pareja. Es cierto que podría ocurrir que, tras 3 años de relación, esas muestras de cariño sean cada vez menos frecuentes. Sin embargo, la cantante y el actor han dejado claro que lo suyo es puro fuego, y en la presentación de su serie juntos para 'Disney +', 'La última', dejaron patente sólo con sus miradas lo mucho que se quieren y se desean.



Miguel sólo tenía ojos para su chica, ya que se trata del primer proyecto como actriz para ella y estaba de lo más orgulloso, aunque se espera que Aitana continúe la estela con su primera película para Netflix. Y es que no es lo mismo la actuación que puede hacer ella en sus videoclips que llevar adelante toda una serie que conllevará muchas críticas, buenas y no tan buenas. Por eso, es normal que la joven ex triunfita estuviera algo tensa, y aunque intentó mantener el tipo, no pudo evitar que se le escapara alguna risa nerviosa. Eso sí: tener el apoyo de su chico al lado seguro que consiguió relajarla.

Gtres

Gtres

Por otro lado, y aunque Aitana tiene las alfombras rojas más que trilladas, en esta era la completa protagonista, algo que sumaba enteros a sus nervios, pero tener a todo el reparto a su lado ayudó a calmar tensiones.

Gtres

¿De qué va 'La Última'?

'La Última' es la historia de los encuentros y desencuentros de Candela y Diego en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. La serie está protagonizada por Miguel Bernardeau ('Josefina', 'Élite', 'Todo lo otro') en el papel de Diego -un aspirante a boxeador- y Aitana, el fenómeno musical del momento y la artista pop más importante del país ('Mon Amour', 'Formentera', 'Mariposas', 'En El Coche'…), que interpreta a Candela en su primer trabajo como actriz, y donde interpreta, cosas de la vida, a una cantante amateur con muchas ganas de triunfar en la música.