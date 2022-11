Chelo García-Cortés, a modo de presentación de su libro 'Sin etiquetas', hace una declaración de intenciones: "Hay dos cosas que no me gustan nada: las etiquetas y los armarios. Las etiquetas solo sirven para ponerlas en la ropa, saber la talla que es y a qué temperatura se tienen que lavar, y los armarios porque son sitios donde se guarda la ropa. Me molesta profundamente pensar que todavía tengamos que salir del armario y ponernos etiquetas". Poco más puedo agregar sobre la colaboradora de 'Sálvame', una persona que nunca ha ocultado sus preferencias sexuales, es más, fue hace años cuando se sometió al escrutinio de los espectadores de 'Sálvame Deluxe' al hacer público Bárbara Rey el affaire que mantuvo con ella y José Manuel Parada, su pareja de entonces, en una noche loca. Una confesión que a cualquier otra la hubiera hundido, pero que Chelo asumió con total naturalidad, tras llevar más de 50 años ejerciendo el periodismo activo.

Chelo García-Cortés niega tajantemente haber pedido trabajo en 'El programa de Ana Rosa'. "Es totalmente falso. Yo no he pedido trabajo ni a Ana Rosa ni a nadie más. Yo sigo en 'Sálvame' porque me siento muy a gusto. Te diría más, a veces pienso que estoy casada con el programa", aclara.

FERNANDO ROI HEARST

Chelo García-Cortés revela en su libro algunos de los episodios más traumáticos que ha vivido. "El más terrible, la caída que tuve a finales del pasado mes de mayo, que me ocasionó la ruptura del radio en la zona de la muñeca, de la que me operaron y por la que he estado de baja dos meses y medio" y reconoce que lo pasó fatal. "Me moría, Rosa. Porque además de lo que me ocurrió a mí, se cayó Marta en casa y se rompió el calcáneo del pie derecho. Ha sido horrible, porque ver a Marta arrastrándose porque no podía andar, para mí ha sido muy duro. He tenido traspiés en mi vida, pero esto ha sido un toque de atención por hacer cosas que no deberíamos hacer a nuestra edad. He sentido mucho miedo por mí y por Marta. Miedo a quedar mal de la mano, porque estoy a punto de cumplir los 71, y al pertenecer a una generación tan activa, verme en casa sin poder moverme fue duro. Yo no quiero dejar de trabajar ni me voy a jubilar", cuenta.

FERNANDO ROI HEARST

La colaboradora de 'Sálvame' también cuenta cómo está su mujer Marta. "De la caída se ha recuperado, pero lo está pasando mal porque ha fallecido su hermana hace unas semanas, al año y pico de que muriese su madre y un primo suyo que era como un hermano. Ahora está pasando el duelo, un proceso que tiene que pasar por doloroso que sea. Menos mal que tenemos la suerte de estar juntas", reconoce. En su biografía, Chelo García-Cortés habla abiertamente de su bisexualidad y reivindica la figura de José Manuel Parada. "Hago una defensa audaz de José Manuel Parada, a quien reivindico porque le aprecio mucho y porque son muchas las cosas que he vivido con él... A nivel sentimental me dio una satisfacción sexual total, fue el primer hombre de mi vida. Con él pasé página de mi vida anterior", cuenta. Además, la periodista deja claro que su relación con Isabel Pantoja está rota definitivamente aunque no se arrepiente de haber sido su amiga. "He querido mucho a Isabel Pantoja, soy amiga, luego cada uno elige su camino, he aprendido que uno da más que el otro", asegura.

FERNANDO ROI HEARST

Chelo García-Cortés habla, sin tapujos, de los problemas de salud mental que sufrió su madre que murió en 1963 y de su especial relación con su padre. "Mi madre vivía en el psiquiátrico, pero cuando venía a casa, yo lo que notaba era que mi madre una veces era una mujer bellísima y otras veces no se levantaba de la cama", asegura. También habla de su trabajo en 'Sálvame'. "Cuando llegué a 'Sálvame' me hacía la lista, la prepotente, y cuando Matamoros se metía conmigo, al no saber gestionarlo yo, descubrió que me enfadaba cuando se cuestiona mi honor y mi crédito profesional" y desvela que su mujer no lleva bien formar parte de este espectáculo televisivo. "Marta no lo vive bien: cuando salió públicamente, no se sintió bien tratada en mi programa, es más, cuando Marta dijo que estaba con depresión y que había tenido que dejar de trabajar, hubo algunos que se rieron de ella y ahora estamos hablando de enfermedad mental. Es de las personas que mejor se ha portado cuando le ponen una alcachofa", afirma.

Entrevista realizada en el Hotel Villa Madrid Calle Xaudaró, 2. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Chelo García-Cortés

"Me gusta por dos cosas: cuando la veo revivo mi infancia, mi madre era tan espectacular…", dice de la imagen.