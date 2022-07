¿Podría ser que Chelo García Cortés tuviera mal de ojo? La periodista y colaboradora de Mediaset sufrió hace unos meses una caída de lo más tonta en el estreno de la 'Sálvame Fashion Week', una caída que le supuso la rotura del radio y una baja que ya suma dos meses. A eso hay que añadirle los problemas económicos que sufre desde hace años, y ahora una nueva tragedia ha aterrizado en su casa: un accidente doméstico que ha dejado a su pareja, Marta Roca, impedida, y que le obliga ahora a reposar y caminar con muletas, lo que obliga a Chelo a tener que estar pendiente de su chica todo el día

Precisamente te traemos el tema en EXCLUSIVA en el nuevo número de Diez Minutos, donde te mostramos las imágenes de la pareja tullida y te contamos todos los detalles. Sin duda, Chelo y Marta se enfrentan a su verano más complicado, y es que ambas están imposibilitadas para trabajar y llevar dinero a casa a pesar de estar viviendo estrecheces económicas. Aún así, Chelo ya ve la luz al final de túnel, y es que su problema está cerca de curarse, lo que significaría poder volver a trabajar a 'Sálvame'.

Este, sin embargo, no es el único accidente de la colaboradora: Chelo ya sufrió una caída en 2018 mientras paseaba a su perrita Maggie que le partió la boca, y también otra caída en 'Sálvame' que le obligó a estar incluso en silla de ruedas en 2019, justo después de su vuelta de 'Supervivientes', cuando debía reincorporarse a su puesto en el programa.

Chelo García Cortés tras su accidente en la pierna por una caída en 2019 Gtres

A pesar de los problemas que capea la pareja, su relación está más reforzada que nunca: las dos llevan juntas más de 30 años, y en sus momentos más difíciles, cuando a Chelo le notificaron una deuda millonaria con Hacienda, que le obligó a pedir dinero a algunos compañeros pero que poco a poco está intentando solventar -aunque atravesaron una crisis y estuvieron a punto de vender la casa que comparten en Castelldefels-, han conseguido salir adelante.

