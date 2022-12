Luis Cepeda es bastante más tímido de lo que parece, una actitud que al principio se puede confundir con cierta chulería. "¿A que no soy tan borde?", nos preguntó al terminar el reportaje. Lo cierto es que el cantante lo puso todo fácil y defendió con mucha honestidad su nuevo disco, 'Sempiterno'. En 2023 vendrá su regreso a los escenarios, algo que le apetece muchísimo.

Luis, te enfrentas a tu tercer disco, ¿cómo está siendo la acogida?

Estoy feliz. La verdad es que tengo mucha suerte, en el sentido de que la gente que me sigue lo hace porque valora mi música. Siempre he sido de abrirme mucho, todas las composiciones son mías y quizás eso hace que las canciones suenen muy auténticas.

En este álbum le dedicas canciones a tus padres. ¿Cómo las recibieron?

La canción de mi madre me salió muy rápido, pero era tan de verdad que al grabarla se me cortaba la voz en todas las tomas. Vamos, que tardé más en hacer la maqueta que en escribir el tema. Cuando mi madre la escuchó se emocionó mucho, pero mi padre se enfadó porque no tenía la suya. Así que, al día siguiente le tuve que hacer 'Aviones'.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Compongo en todos los estados de ánimo... Es verdad que cuando estás triste te salen cosas bonitas y poéticas"

En muchas canciones hablas de volver a la niñez. ¿Eres nostálgico?

Sí, echo de menos aquellos momentos en que no te conocía nadie y no es la vorágine de ahora. Echas de menos la tranquilidad y no tener la preocupación más que de vivir, estudiar y comer. Luego te haces mayor y las cosas cambian…

¿Compones mejor cuando estás triste o contento?

Compongo en todos los estados de ánimo: enfadado, rabioso, feliz… Es verdad que cuando estás triste te salen cosas muy bonitas y poéticas. A mí lo que me gusta es escribir pensando en que luego voy a cantar esas canciones.

Ana Ruiz

¿Cómo eres en directo?

Uff… Soy súper introvertido. Cuando estoy cantando no, pero me da mucho palo estar encima de un escenario. Cuando canto me olvido de todo y sólo pienso en la canción, pero cuando termino y recibo un aplauso pienso: "¿Pero qué estoy haciendo?". Es muy complicado, pero poco a poco me afecta menos.

¿Cómo empezó tu amor por la música?

Cuando era pequeño mis padres me llevaban a la iglesia y empecé a cantar en el coro con mi hermana. Me apunté porque me gustaba mucho una niña y luego empecé ya a cantar en el cole –Pereza, El canto del loco, etc– un poco para ligar.

¿Y era efectivo?

No, en el colegio había un grupo que se llamaba 'El rayo verde' y a mí me eclipsaban totalmente (Risas).

"Si soy sincero, creo que no hubiera llegado a dedicarme a esto sin 'OT"

¿Recuerdas la primera canción que compusiste?

Tendría 18 años, la compuse en la residencia cuando estaba estudiando en la Universidad. Iba de una chica, estaba también colado por ella. No hizo efecto. No se la enseñé porque tenía novio, no se merecía la canción (Risas).

¿Qué estudiabas?

Arquitectura técnica. Luego acabé y me pasé a Ingeniería de Diseño Industrial.

Y luego se cruzó 'Operación Triunfo' en tu vida. Sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿volverías a entrar?

Esa pregunta es súper complicada. Si sé que yo me voy a dedicar a la música por otra vía, quizás no. Lo que no volvería a pasar es la exposición mediática tan bestial que tuvimos. Yo soy muy reacio a exponer mi vida y al final es un escaparate donde se muestra todo: desde cuando vas al baño hasta de quién te enamoras. Evidentemente, si soy sincero, creo que no hubiera llegado a dedicarme a esto sin 'OT'. Así que, en el fondo estoy súper agradecido porque he cumplido mi sueño gracias al programa.

¿Cómo gestionaste esa exposición?

Con paciencia. En este negocio te sientes un poco desamparado si no cumples las expectativas que tienen puestas en ti. Hay que intentar centrarse en seguir en el camino, yo me refugio en mis canciones.

Entiendo entonces que te resulta difícil desconectar del oficio…

Para nada. Desconecto muchísimo. Cuando no estoy grabando o de conciertos, estoy totalmente a otra cosa. No quiero que la música sea para mí algo monótono.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Una virtud y un defecto confesable?

Soy muy paciente con la gente. Bueno, en realidad creo que me da igual todo. Eso no sé si es una virtud o un defecto (risas). Cuando me machacan o recibo críticas negativas, paso, me resbala. Sí que es verdad que fui un par de días al psicólogo, pero porque tuve una semana de machaque horrible antes de verano.

¿Y el defecto?

Yo creo que a veces peco de ser demasiado buena persona.

¡Pero eso nunca puede ser un defecto!

Sí, porque hay que poner límites. Al final lo tolero y me lo como con patatas.

"En redes, a veces yo me he pasado pero sinceramente creo que ha ocurrido porque se lo merecen"

Tu relación con las redes es como muy honesta. ¿Es algo deliberado?

Al final somos personas con nuestras opiniones y nuestros gustos. Creo que se puede decir lo que quieras sin faltar el respeto a nadie. A veces yo me he pasado, pero sinceramente creo que ha ocurrido porque se lo merecen. Mienten sabiendo que lo que cuentan no es cierto (como el romance que le adjudicaron hace algunas semanas en 'Socialité' con Liz Emiliano).

¿Y luego no te arrepientes de entrar tanto al trapo?

Sí, a veces sabes que estás perdiendo seguidores por esos comentarios, pero no lo puedo evitar. Creo que es herencia de mi madre, que es muy reivindicativa. Ella iba a plenos de ayuntamientos con pancartas y terminaban echándola. Ese espíritu lo tengo yo y a veces reconozco que te puede traer problemas.

¿Cómo te gustaría verte en diez años?

No sé si la gente seguirá queriéndome escuchar en un escenario, pero me encantaría continuar escribiendo canciones, aunque sea para otros artistas. Como letrista me considero bueno, no quiero tener humildad en ese sentido.

¿Alguna vez te has planteado hacer algo que no tenga relación con la música?

Creo que hay que gestionarlo muy bien porque luego en redes te machacan y te acusan de intrusista. A mí me flipa el doblaje y sé que no puedo hacerlo ahora porque dirían que estoy quitándole el trabajo a esos profesionales. Prefiero formarme y estudiar, y luego lanzarme.

¿Te gustaría tener familia?

Lo de los niños es difícil porque este trabajo es muy inestable. Hay veces que estoy muy bien y otros días que no tendría ni para pañales. Me encantaría formar una familia, pero no estoy en ese momento.

Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Estela Afanador y Carlos Martos para Alberto Dugarte. Agradecimientos: hotel NYX Madrid nyx-hotels.es